Attaques de la SEC : eToro déliste quatre cryptomonnaies pour ses clients américains

Une plateforme de plus. Les actions de la SEC ont atteint eToro, puisque la plateforme annonce que ses clients américains n’auront plus accès à certaines cryptomonnaies. Quelles sont-elles ?

eToro déliste certaines cryptomonnaies pour ses clients américains

La plateforme de trading a annoncé à ses clients américains que ceux-ci ne pourraient plus ouvrir de positions pour l’ALGO (Algorand), le MANA (Decentraland), le Dash, ainsi que le MATIC (Polygon). La date limite a été fixée au 12 juillet.

Les clients situés en dehors des États-Unis ne sont pas affectés par ces changements. Le communiqué d’eToro est laconique, mais il précise que la décision a été prise à cause d’un « environnement réglementaire qui évolue rapidement ».

Les quatre cryptomonnaies en question ont été citées dans les actions de la SEC, et sont considérées comme des « securities » par le gendarme financier américain. Cela dit, eToro n’a pas délisté toutes les cryptomonnaies concernées, mais l’entreprise ne donne pas d’explication pour ce choix.

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

L’hostilité du régulateur américain touche les grandes plateformes d’échange

eToro le précise dans son communiqué : la plateforme ne compte pas s’éloigner des cryptomonnaies :

« Nous restons un soutien des crypto-actifs et nous croyons à l’importance d’offrir à nos utilisateurs l’accès à des classes d’actifs diversifiées. […] Nous sommes engagés pour travailler de concert avec les régulateurs autour du monde. »

Toujours est-il que cette décision montre bien le très grand malaise qui a saisi la communauté crypto depuis que la SEC a commencé sa campagne contre les grandes plateformes d’échange.

Par ailleurs, elle confirme qu’un fractionnement est en cours pour les utilisateurs. Ceux résidant en dehors des États-Unis ne seront ainsi pas affectés. La fuite des entreprises et capitaux crypto en dehors du territoire semble donc entamée. On rappelle que plus de 4 milliards de dollars de cryptomonnaies ont déjà quitté les coffres des exchanges américains, vers des destinations plus ouvertes aux cryptomonnaies.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : eToro via Twitter

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.