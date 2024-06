Coinbase dépose plainte contre la SEC et la FDIC — Que leur reproche-t-elle ?

Jeudi, Coinbase a déposé non pas une, mais deux plaintes : l’une contre la Securities and Exchange Commission (SEC) et l’autre contre la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Tandis que ce sont généralement les organismes du gouvernement qui attaque les sociétés de cryptomonnaies aux États-Unis, le célèbre exchange renverse cette fois la tendance. Sur X, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, fait état des « multiples outils à leur disposition » utilisés par les régulateurs financiers pour « paralyser l’industrie des actifs numériques » :

Financial regulators have used multiple tools at their disposal to try to cripple the digital-asset industry. @SECGov has claimed sweeping authority, but refuses to provide any rules, let alone consistent or coherent ones. While @FDICgov pressured financial institutions to cut…

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) June 27, 2024