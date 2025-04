Bitcoin : le fondateur de Cardano anticipe un pic à 250 000 dollars avant la fin d’année

Le cofondateur de Cardano, Charles Hoskinson, vient de faire une prévision particulièrement ambitieuse : d’après lui, le Bitcoin pourrait grimper à 250 000 dollars d'ici à la fin de l’année — ou au début de l’année prochaine. Une analyse qui tombe à pic, alors que les marchés sont particulièrement incertains en ce moment, depuis les annonces des hausses de droits de douane de Donald Trump. Mais Charles Hoskinson a des arguments de taille.

Bitcoin : un cadre réglementaire prometteur ?

Après ces dernières semaines mouvementées, le marché des cryptomonnaies cherche désespérément un second souffle. Mais d’après Charles Hoskinson, cofondateur de Cardano et de la société Input Output HK, le contexte actuel n’est pas une impasse, au contraire : il représente une opportunité.

Dans un entretien accordé à CNBC, il a déclaré que selon lui, le prix du Bitcoin pourrait grimper jusqu’à 250 000 dollars, peut-être dès la fin de cette année, voire début 2026.

« Le marché des cryptos stagnera probablement pendant les trois à cinq prochains mois, puis une énorme vague d'intérêt spéculatif se produira, probablement en août ou en septembre, sur les marchés, et cela se poursuivra probablement pendant six à douze mois supplémentaires. »

Pour justifier sa prédiction, il a mis en avant plusieurs éléments qui pourraient catalyser cette hausse, à commencer par la législation des cryptos.

Le fondateur de Cardano estime ainsi que les législations américaines en cours sur les stablecoins, la GENIUS Act et la STABLE Act, pourraient attirer de grandes entreprises et stabiliser un marché ébranlé par la question des droits de douane. Cela pourrait redonner confiance aux investisseurs et ouvrir la voie à un nouveau bull run, alors qu'en 2024, le marché global crypto a augmenté de 13 %, atteignant 659 millions d’utilisateurs.

« Ce qui va se passer, c’est que les règles sur les stablecoins vont s'éclaircir, et les entreprises du groupe des Magnificent 7 vont adopter les tokens adossés au dollar. »

Dans un monde de plus en plus polarisé, il anticipe aussi que le Bitcoin pourrait devenir la « seule option » pour les entreprises cherchant à se développer mondialement.

Un marché encore hésitant

Si Charles Hoskinson se montre ultra-confiant, le Bitcoin connaît pourtant de mauvais jours. Il a connu une correction importante ces dernières semaines, chutant de 24 % depuis son record historique de 108 786 dollars atteint en janvier. À l’heure actuelle, la première cryptomonnaie s’échange autour de 80 000 dollars.

La raison de ces baisses se trouve dans l'instabilité géopolitique et les annonces choc de Donald Trump sur les droits de douane, qui ont ébranlé le marché crypto et les boruses mondiales.

Charles Hoskinson, lui, minimise l’impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sur les cryptos. « Le sujet des tarifs sera un pétard mouillé », estime-t-il, ajoutant avec optimisme que « les gens vont comprendre que le monde est prêt à négocier, et qu’il s’agit essentiellement des États-Unis face à la Chine ».

Pour terminer, il anticipe une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, qui injecterait de la liquidité dans l’économie — un catalyseur classique des cycles haussiers crypto.

Source : CNBC

