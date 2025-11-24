Cardano subit une scission temporaire de sa blockchain — Que s'est-il passé ?

La blockchain Cardano vient de subir une scission de sa blockchain à cause d’un vieux bug réactivé par une transaction de délégation « malformée ». Les opérateurs de pools de staking sont invités à mettre leurs versions à jour.

Un ancien bug logiciel déclenche une scission de la blockchain Cardano

Depuis son lancement en 2017, la blockchain Cardano (ADA) appartient à ces projets développés à la grande époque des Ethereum killers qui n'ont jamais véritablement rencontré le succès attendu. Toutefois, l'aventure se poursuit avec des développements et des mises à jour régulières.

Une évolution qui a visiblement oublié un ancien bug logiciel pourtant en capacité de déclencher une scission temporaire de sa blockchain, comme vient de le démontrer la récente mise en lumière d'une transaction de délégation « malformée » effectuée en fin de semaine dernière.

Selon les informations disponibles, cette partition critique aurait été provoquée volontairement par un opérateur de pool de staking de la cryptomonnaie ADA, répondant au pseudonyme Homer J sur le réseau X. Une opération présentée comme un défi personnel consistant à « reproduire la mauvaise transaction » à l'aide d'une intelligence artificielle (IA).

Ça a commencé comme un défi personnel « voyons si je peux reproduire la mauvaise transaction » et ensuite j’ai été assez stupide pour suivre les instructions de l'IA sur la façon de bloquer tout le trafic entrant/sortant de mon serveur Linux sans le tester correctement sur le testnet, et ensuite regarder avec horreur le dernier timestamp de bloc sur les explorateurs se figer.

Charles Hoskinson demande une enquête du FBI

Dans les faits, cette transaction « malformée » a exploité un vieux bug situé dans le code de la bibliothèque logicielle utilisée par la blockchain Cardano. Selon le rapport d’incident publié par l’organisation Intersect, cela aurait entraîné une partition du réseau suite à un désaccord sur la manière dont les nœuds devaient traiter cette opération.

Une situation critique, en capacité de déclencher des transactions orphelines, mais également la mise en place de doubles dépenses en cryptomonnaies ADA, potentiellement préjudiciables pour les utilisateurs de la blockchain.

Pour le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, il s'agit là d'une véritable attaque malveillante, déjà signalée aux services du FBI. Pendant ce temps, les membres de la communauté crypto s'interrogent plus précisément sur la mise en lumière très utile de ce genre de bugs critiques et la fiabilité effective de cette blockchain.

Ça a réveillé un nid de frelons, et dans beaucoup de juridictions c’est un crime — un crime très grave. C’est une altération et une dégradation d’un réseau numérique. Peut-être qu’ils pensent que c’est juste pour rigoler, que c’est un jeu : « oh, regarde, on a cassé le jouet de Charles ». Charles Hoskinson

Ce genre de partition d'une blockchain apparaît comme un événement critique en capacité de déclencher une forte déstabilisation de l'écosystème concerné, ou au moins de la cryptomonnaie associée. Pourtant l'ADA a tout juste frémit de quelques pour-cent de plus par rapport à la baisse généralisée du marché.

L'occasion pour un utilisateur d'ironiser sur le réseau X en expliquant que « personne n’a remarqué la partition du réseau Cardano, parce que personne ne l’utilise ».

Source : Homer J, Charles Hoskinson

