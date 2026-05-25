ETF crypto : Bitcoin et Ethereum affichent 1,5 milliard de sorties alors que XRP, SOL et HYPE restent dans le vert

Le marché américain des ETF crypto enregistre des flux négatifs importants pour le Bitcoin et Ethereum, avec presque 1,5 milliard de dollars de sorties cumulées au cours de la dernière semaine. Une situation qui semble toutefois épargner d’autres tokens, comme le XRP, le SOL et le HYPE. On fait le point…

le 25 mai 2026 à 10:00.

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Hugh Bernard

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ETF Bitcoin spot : 1,25 milliard de dollars de sorties hebdomadaires

Alors que le Bitcoin semblait bien parti pour confirmer le franchissement du niveau symbolique des 80 000 dollars il y a tout juste deux semaines, le cours du BTC semble désormais repartir une nouvelle fois à la baisse avec un prix qui oscille aux alentours des 77 000 dollars en ce début de semaine.

Une situation compliquée, d'autant plus si l'on considère la véritable hémorragie qui frappe actuellement le marché américain des ETF Bitcoin spot - la troisième plus importante de sa courte histoire selon les données du site Sosovalue - avec des sorties cumulées sur la dernière semaine, du 18 au 22 mai, qui affichent un total de 1,26 milliard de dollars.

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Le marché américain des ETF Bitcoin spot enregistre des sorties importantes

Le marché américain des ETF Bitcoin spot enregistre des sorties hebdomadaires importantes

 

Mais la situation n'est pas nécessairement plus positive du côté d'Ethereum, avec un total hebdomadaire cumulé sur la même période qui affiche un montant également négatif de 216 millions de dollars. Pas de quoi valider un record pour l'Ether (ETH) qui reste loin de ses pires semaines, positionnées aux environs des 790 millions de dollars.

Un total proche de 1,5 milliard de dollars pour les deux premières cryptomonnaies du secteur qui ne concerne toutefois pas tous les tokens, comme le démontrent très clairement le XRP, le SOL et le HYPE.

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Un ETF HYPE spot qui attire l'attention des investisseurs

Serait-ce la confirmation d'une perte d'influence du Bitcoin sur la dynamique globale du marché des cryptomonnaies ? Quoi qu'il en soit, la baisse actuelle du BTC - et de l'intérêt pour ses ETF spot - ne semble pas freiner l'élan positif qui se concentre sur d'autres ETF crypto, comme par exemple le SOL et le XRP qui enregistrent respectivement 15,6 et 22 millions de dollars d'entrées nettes au cours de la dernière semaine.

Mais le succès le plus important revient, sans grande surprise, à la cryptomonnaie de la plateforme Hyperliquid. Et pour cause, le cours du HYPE explose actuellement à la hausse depuis une dizaine de jours, au point de lui permettre de figurer parmi les meilleures performances du secteur sur cette période, avec une envolée 50 %.

🗞️ Le premier ETF Hyperliquid (HYPE) spot débarque aujourd'hui au NASDAQ

De quoi permettre aux deux ETF HYPE spot récemment lancés par 21Shares (Nasdaq) et Bitwise (NYSE) de cumuler des entrées hebdomadaires supérieures à 72 millions de dollars, avec un graphique inscrit dans le vert depuis leur cotation effective à la mi-mai.

Le marché des ETH HYPE spot affiche des résultats positifs

Le marché des ETF HYPE spot affiche des résultats hebdomadaires très positifs

 

Des chiffres positifs pour certains altcoins populaires qui ne permettent toutefois pas d'effacer le risque d'une baisse plus importante du Bitcoin. En effet, les analystes d'Ecoinometrics estiment que les sorties massives actuelles fragilisent « l'une des sources de soutien les plus importantes » pour assurer une reprise haussière du BTC.

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Sources : Sosovalue, Ecoinometrics

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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