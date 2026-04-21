Ripple dévoile une roadmap pour préparer sa blockchain au risque quantique

Face à la perspective du risque quantique, Ripple annonce la mise en place d’une roadmap dédiée pour préparer sa blockchain XRP Ledger. Une mutation en plusieurs phases distinctes qui devrait devenir effective à partir de 2028.

le 21 avril 2026 à 10:00.

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Hugh Bernard

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Ripple vs quantique : une menace passée de théorique à crédible

Depuis quelques mois, le risque quantique semble être passé d'un statut lointain et purement théorique à quelque chose de bien plus proche et envisageable, au point d'avoir récemment présenté le XRP de Ripple comme possiblement moins exposé que le Bitcoin.

Une concurrence toutefois bien inutile, si elle ne s'accompagne pas des développements nécessaires afin de proposer une solution en capacité d'affronter cette menace de manière efficace, comme vient de le faire Ripple dans le cadre d'une « préparation post-quantique de XRP Ledger (XRPL) ».

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Au programme : une nouvelle roadmap inspirée par les récentes recherches alarmantes de Google Quantum AI au sujet d'un risque quantique désormais impossible à ignorer, car « la cryptographie sur laquelle la plupart des blockchains reposent actuellement peut être brisée, y compris les algorithmes qui sécurisent les portefeuilles, signent les transactions et protègent les crypto-actifs ».

Un constat alarmant vis-à-vis duquel Ripple se veut toutefois rassurant, puisque « cela ne signifie pas que les actifs sont à risque aujourd'hui ». Néanmoins, ses développeurs souhaitent prendre en compte le fait que des acteurs malveillants peuvent décider de collecter des données à l'heure actuelle, afin de les réutiliser le moment venu.

De quoi les motiver à planifier une transition post-quantique dès maintenant, afin de pouvoir la rendre opérationnelle dès 2028.

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Une roadmap post-quantique en plusieurs phases

Selon les développeurs de Ripple, la menace quantique « est passée de théorique à crédible, et les délais de préparation comptent ». Mais au lieu de la précipitation, ces derniers préfèrent programmer une migration basée sur « une roadmap en plusieurs phases » :

  • Phase 1 : récupération à l'aide de comptes sécurisés ;
  • Phase 2 : évaluation complète du risque sur XRP Ledger ;
  • Phase 3 : intégration des schémas de signature post-quantique ;
  • Phase 4 : transition complète programmée pour 2028.

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Ce qui est important ici, c'est que nous ne traitons pas la migration post-quantique comme une seule mise à niveau logicielle. C'est un défi architectural touchant aux performances, au stockage, à la convivialité, à la cryptographie et à la conception de protocole.

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Le but ? Proposer une « stratégie multiphase de migration prudente pour une infrastructure financière mondiale, sans compromettre la valeur des crypto-actifs protégés par le XRPL ». Le tout basé sur un principe d'« agilité cryptographique », capable de prendre en charge plusieurs algorithmes afin de permettre à la blockchain XRP Ledger de s'adapter à mesure que le paysage post-quantique évolue.

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Source : Ripple

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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