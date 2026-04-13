Le XRP serait moins exposé à la menace quantique que le Bitcoin

L'informatique quantique semble devenir la nouvelle narrative populaire en lien au secteur des cryptomonnaies. Un risque pour le moment théorique vis-à-vis duquel le XRP de Ripple se présenterait comme plus résistant que le Bitcoin, selon ces experts. On fait le point...

Informatique quantique : un risque pour seulement 0,03 % de la supply du XRP

Initialement annoncée comme opérationnelle pour 2030, l'informatique quantique enregistre actuellement une accélération notable permettant aux spécialistes de parler d'une période de consolidation pour l'année en cours, désormais inscrite en dehors des laboratoires de recherche.

Une étape qui semble coïncider avec une prise en compte plus assidue des risques que cela pourrait faire peser sur la blockchain et les cryptomonnaies, d'autant plus depuis que Google a publié une étude qui estime que le seuil de rupture cryptographique du Bitcoin et d'Ethereum serait inférieur à celui initialement estimé.

👨‍🏫 Pour approfondir - L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

De quoi pousser les experts à s'intéresser à d'autres projets emblématiques du secteur, comme par exemple le XRP de Ripple et sa blockchain XRP Ledger (XRPL). Un exercice mené par l'un de ses validateurs, Vet, afin de déterminer combien de comptes font face à un véritable risque du fait de la publication de leurs clés publiques.

Environ 300 000 comptes XRP détenant 2,4 milliards de XRP n'ont jamais effectué de transaction ; leurs clés publiques restent donc inconnues et à l'abri d'une attaque quantique. Les « baleines » XRP dormantes et vulnérables restent pratiquement inexistantes. Les autres comptes actifs avec des clés publiques exposées peuvent changer de clé si nécessaire. Vet

Selon les données récoltées dans le cadre de cet audit, « seuls deux comptes détenant des montants importants (21 millions de XRP) restent inactifs depuis plus de 5 ans, avec des clés publiques exposées ». De quoi estimer que « seulement 0,03 % de l'offre concernée » de XRP fait véritablement face à un risque quantique.

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Un Bitcoin beaucoup plus exposé ?

Un état des lieux qui met également en lumière « une stratégie de résistance quantique très similaire à celle du Bitcoin » pour les acteurs de XRP Ledger. Toutefois, les conséquences pourraient bien s'avérer plus problématiques du côté de la plus emblématique des cryptomonnaies.

En effet, les experts de Vet ne manquent pas de mentionner la quantité considérable de BTC dormants dont les clés publiques ont été exposées dans le cadre d'anciennes transactions de type P2PK et P2MS - particulièrement exposées - comme par exemple les dizaines de milliards de dollars associés au créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

📰 L'ordinateur quantique pourra-t-il débloquer les Bitcoins de Satoshi Nakamoto ?

Une situation qui pourrait exposer un tiers des BTC à l'heure actuelle, selon une récente étude de Coinbase, avec comme seule option de déménager les fonds vers une nouvelle adresse résistante. Mais alors, que vont devenir les fameux BTC perdus ?

L'occasion de rappeler que la blockchain XRP Ledger offre une option de « rotation des clés de signature » qui permet de les remplacer sans avoir à changer de compte. Et de toute manière, « il n'existe actuellement aucun ordinateur quantique capable de menacer les blockchains publiques. D'ici là, le secteur aura trouvé une solution ».

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Source : Vet

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