Expansion en Asie-Pacifique, transactions en hausse, ETF... Comment Ripple (XRP) continue à tirer son épingle du jeu

Malgré un bear market qui s’est installé, Ripple et son XRP continuent de générer de l’activité. Zoom sur ce qui fait tourner la 5e plus grande blockchain.

Ripple s’ouvre à l’Asie-Pacifique

Ripple a annoncé ce mercredi son intention d’acquérir une licence bancaire en Australie. Pour ce faire, l’entreprise devrait racheter la société BC Payments Australia. La manœuvre lui permettra de proposer ses services de paiement entiers dans cette juridiction, ce qui n’était jusque là pas le cas. Fiona Murray, la directrice de la région Asie-Pacifique, a souligné l’importance de l’Australie pour Ripple :

L’Australie est un marché clé pour Ripple. Une licence renforce notre capacité à développer Ripple Payments dans la région.

Selon l’entreprise, la zone géographique est un terrain de croissance. Les paiements issus de la région Asie-Pacifique (APAC) auraient en effet doublé depuis l’année 2025. L’Australie est donc un pied-à-terre pour se développer plus largement.

Autre partenariat à surveiller : Ripple a rejoint le consortium de Mastercard, aux côtés d'autres grands acteurs des crypto. Cela lui permettra de participer au développement d'une toute nouvelle architecture blockchain.

Des transactions en hausse malgré le bear market

La bonne santé de Ripple se voit aussi sur le nombre de transactions traitées par son XRP Ledger, en hausse cette semaine. Les transactions quotidiennes ont dépassé 2,7 millions cette semaine. Cette hausse est due en partie à des projets de tokénisations d’actifs (RWA), un fort levier de croissance pour Ripple. À ce stade, il y aurait 461 millions de dollars de RWA sur la blockchain.

Autre signe à surveiller : les ETF XRP. Selon James Seyffart, chercheur chez Bloomberg Intelligence, les ETF basés sur l’actif de Ripple ont attiré 1,4 milliard de dollars depuis leur lancement en novembre 2025. Une performance honorable, dans un contexte de bear market qui a plutôt vu les investisseurs institutionnels fuir les ETF crypto. Cela montre le dynamisme de la communauté Ripple, à l’heure où le token a perdu près de la moitié de son prix.

Il est également intéressant de noter que Goldman Sachs détient la plus grosse exposition aux ETF XRP :

🔴 Goldman Sachs est le plus grand détenteur d'ETF XRP avec 154 millions de dollars d'exposition.

Ces discrètes évolutions ne sont en effet pas reflétées dans le prix du XRP à ce stade. La cryptomonnaie stagne sur les 7 derniers jours (+0,1 %). Sur le mois, le cours du XRP perd 3,5 %. Cela montre que l’évolution de Ripple est organique, reposant largement sur des utilisations croissantes plutôt que sur un engouement temporaire. Le XRP Ledger devrait donc survivre à un autre bear market, en continuant d’aligner les partenariats.

Source : CoinGecko

