Ripple est-il en train de dépenser des milliards pour trouver une utilité à son token XRP ?

Alors que la blockchain XRP Ledger enregistre une hausse notable de son activité, le XRP continue d’afficher des performances largement négatives sur l’année écoulée. Les 4 milliards de dollars investis par Ripple depuis 2023 dans des rachats stratégiques d’entreprises n’auraient-ils aucun effet ?

La blockchain XRP Ledger enregistre une hausse de son activité

Le fait semble désormais indéniable, Ripple avait vu juste avec son projet crypto destiné aux acteurs institutionnels de la finance traditionnelle, même s'il l'a lancé près d'une décennie avant que cette adoption ne se concrétise réellement, avec une forte accélération au cours des dernières années.

Un contexte favorable à l'origine d'une frénésie d'acquisitions stratégiques depuis 2023, qui concernent des secteurs comme la garde d'actifs (custody), le courtage, les paiements ou encore la gestion de trésorerie, pour un total estimé à plus de 4 milliards de dollars.

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Dans le même temps, l'activité enregistrée sur sa blockchain XRP Ledger (XRPL) affiche une hausse importante, avec un récent record à 2,7 millions de paiements quotidiens et 27 000 pools de liquidité actifs (AMM), selon les données du site XRPScan.

En cause ? Principalement des opérations impliquant son stablecoin natif RLUSD et l'utilisation du XRP comme passerelle pour son marché des actifs tokenisés (RWA) actuellement estimé à 460 millions de dollars, soit une hausse de 9 000 % depuis début 2025 qui représente une goutte d'eau (moins de 2 %) dans cet océan de la tokenisation estimé à 27 milliards de dollars.

Le marché des actifs tokenisés (RWA) sur XRP Ledger atteint 460 millions de dollars

En parallèle, l'empreinte de la blockchain XRPL au sein de la finance décentralisée reste toujours anecdotique, avec une valeur totale verrouillée (TVL) tout juste supérieure à 50 millions de dollars, selon les données du site DefiLlama, alors même que la capitalisation du token XRP atteint les 90 milliards de dollars.

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Pourquoi le XRP n'en profite pas ?

Une situation qui pourrait - toutes proportions gardées - faire penser au paradoxe qui frappe actuellement l'adoption de la blockchain Ethereum, avec une activité institutionnelle en forte hausse et un Ether (ETH) qui enregistre dans le même temps des performances décevantes.

En effet, le XRP affiche actuellement une baisse de 60 % par rapport à son dernier sommet historique du mois de juillet 2025 aux alentours des 3,65 dollars. De quoi remettre en cause le schéma jusque-là établi qui implique une hausse mathématique du token d'une blockchain lorsque son activité augmente.

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Le XRP affiche une baisse de 60 % depuis son dernier sommet

Un état des lieux qui laisse apparaître une capitalisation du token XRP largement soutenue par la spéculation et les attentes au sujet de ses ETF spot américains, sans véritable implication on-chain de ses détenteurs sur le modèle d'Ethereum ou Solana, qui représentent respectivement 59 et 7 milliards de dollars de TVL.

Doit-on voir dans cet état des lieux une perte d'intérêt pour le XRP au profit d'un stablecoin RLUSD désormais en capacité de soutenir l'activité de la blockchain XRP Ledger et l'adoption de son marché des actifs tokenisés par les acteurs institutionnels ? La question mérite d'être posée...

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Sources : RippleXity, XRPScan

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