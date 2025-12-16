Le stablecoin RLUSD de Ripple étend son implantation dans l'écosystème Ethereum

Ripple souhaite s’imposer comme la référence réglementaire en capacité d’accélérer la connexion entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies. Une volonté qui s’accompagne d’une implantation multi-chain de son stablecoin RLUSD, désormais à l’assaut de l’écosystème Ethereum.

Le stablecoin RLUSD de Ripple vise les layer 2 Ethereum

L'année 2025 s'impose comme une véritable période charnière pour Ripple, au point de devenir l'une des meilleures de toute l'histoire de ce projet crypto fondé en 2012. Et pour cause, sa volonté historique d'interconnexion entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptomonnaies apparaît désormais comme une réalité effective.

Une évolution au centre de laquelle trône désormais son stablecoin RLUSD, lancé depuis la fin de l'année dernière. Un token adossé au dollar américain en quête d'une approbation réglementaire sans faille, afin de devenir une option numérique de premier plan auprès des acteurs institutionnels.

Dans le même temps, Ripple poursuit son déploiement au sein de l'écosystème crypto, afin de lui donner une dimension multi-chain en capacité de « servir à la fois la finance institutionnelle et l’économie on-chain en pleine croissance ». Dernière cible programmée : l'écosystème Ethereum et sa multitude de layer 2.

Le RLUSD a d’abord été émis à la fois sur XRP Ledger (XRPL) et sur Ethereum, avec pour objectif clair de débloquer des opportunités cross-chain et DeFi. Aujourd’hui, Ripple franchit une étape importante vers cet avenir avec un lancement sur ses premiers Layer 2 (L2) en amont d'une implantation officielle l’an prochain (sous réserve d’approbation réglementaire). Ripple

« Exister partout où se trouvent la demande et l’utilité »

Depuis l'apparition de ses layer 2 (également appelés Rollup) la blockchain Ethereum a opéré une véritable mutation afin de devenir un écosystème à part entière, à la scalabilité largement augmentée. Un territoire en plein développement au sein duquel Ripple souhaite implanter son stablecoin RLUSD le plus rapidement possible, afin d'« exister partout où se trouvent la demande et l’utilité ».

Les stablecoins sont la porte d’entrée de la DeFi et de l’adoption institutionnelle, et le RLUSD est conçu dès le départ pour être le médium de confiance et liquide dont les utilisateurs ont besoin pour entrer, interagir et sortir de manière fluide de l’ensemble de l’économie des crypto-actifs. En lançant le RLUSD — le premier stablecoin régulé par un trust américain sur ces réseaux L2 — nous ne nous contentons pas d’étendre son utilité ; nous fixons le standard de référence là où la conformité et l’efficacité on-chain convergent. Jack McDonald, responsable stablecoin chez Ripple

Afin d'opérer cette implantation dans les meilleures conditions possibles, Ripple va débuter une série de tests sur les layer 2 Optimism, Base, Ink et Unichain, en partenariat avec le protocole d’interopérabilité multi-chain Wormhole et son standard de tokens NTT.

Le token RLUSD de Ripple fait partie du petit nombre de stablecoins qui peuvent revendiquer « une supervision et une régulation de niveau bancaire » aux États-Unis, d'autant plus depuis que sa Ripple National Trust Bank a officiellement obtenu une approbation conditionnelle pour sa demande de charte bancaire nationale il y a quelques jours.

Source : Ripple

