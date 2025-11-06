Paiements en stablecoin RLUSD : Ripple s'associe à Mastercard, Gemini et une banque américaine

Pour démocratiser les paiements en stablecoin RLUSD avec une carte bancaire, Ripple a noué un partenariat avec Mastercard, Gemini et la banque américaine WebBank. Retour sur les détails de cette collaboration.

Ripple veut démocratiser les paiements en RLUSD avec une carte bancaire

Lundi, Ripple (XRP) a présenté une collaboration avec Mastercard, Gemini et WebBank, une banque nationale américaire, dans le but de développer les cas d'usages du stablecoin RLUSD. En effet, le stablecoin doit être utilisé sur sa blockchain native, XRP Ledger (XRPL), dans le cadre des transactions sur les cartes de paiements de Gemini.

Selon le communiqué, cette intégration au sein des « processus de règlement existants de Mastercard et WebBank » doit intervenir « dans les prochains mois, [...] sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises ».

👨‍🏫 Tout savoir sur le stablecoin RLUSD de Ripple

Sherri Haymond, la responsable mondiale de la commercialisation numérique de Mastercard, a mis en avant l'utilisation grandissante des stablecoins dans les rails de la finance traditionnelle :

blockquote icon

Grâce à nos partenariats avec Ripple, Gemini et WebBank, nous utilisons notre réseau mondial de paiements pour intégrer les paiements en stablecoins réglementés et ouverts au système financier traditionnel. Guidés par notre engagement envers le choix du consommateur et une approche responsable des stablecoins – qui privilégie une protection solide des consommateurs, des conditions de concurrence équitables et une conformité réglementaire totale – nous facilitons les règlements dès aujourd'hui tout en explorant comment les stablecoins peuvent soutenir de futurs cas d'utilisation.

Pour Ripple, il s'agira là de l'une des premières collaborations au monde à travers laquelle « une banque américaine réglementée règle des transactions par carte traditionnelles à l'aide d'un stablecoin réglementé sur une blockchain publique ».

Avec une capitalisation de 1 milliard de dollars, le RLUSD s'affiche aujourd'hui à la 15e place des stablecoins, toutes catégories confondues. Alors que ce stablecoin a été lancé il y a maintenant près d'un an, ces chiffres restent encore relativement faibles, au regard des géants du secteur. Toutefois, l'actif a tout de même vu son offre progresser de 65 % au cours des 3 derniers mois, et ce partenariat pourrait être de bon augure pour une plus grande adoption.

👉 Dans l'actualité également — Les stablecoins battent un record de volumes pour le 4e mois consécutif

En marge de l'écriture de ces lignes, le XRP de Ripple s'échange à 2,32 dollars, en hausse de 3,6 % au cours des dernières 24 heures.

Source : Ripple

