Le CTO de Ripple alerte sur un type d'arnaque au XRP en plein essor

David Schwartz, le directeur technique de Ripple, alerte sur une technique d’arnaque courante. Les faux giveaways en XRP pullulent sur les réseaux, promettant aux utilisateurs des tokens gratuits. Comment les repérer ?

Le directeur technique de Ripple alerte sur des scams basés sur le XRP

David Schwartz, l’un des cofondateurs de Ripple, a lancé l’alerte hier. Selon lui, on assiste à une vague d’arnaques utilisant l’image de Ripple, alors que le cours du XRP est en hausse :

ALERTE ARNAQUE : On observe ces derniers temps une forte recrudescence des escroqueries de type airdrop et faux cadeaux (giveaway) ciblant les utilisateurs de XRPL. Toute publication de ce type que vous pourriez voir est probablement une arnaque.

Les campagnes de fraude visant Ripple s’appuient souvent sur des figures familières – dont David Schwartz. Des profils partageant le nom de ce dernier, ou celui du PDG Brad Garlinghouse, font la promotion de faux dons en XRP.

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Souvent, les utilisateurs sont invités à connecter leur portefeuille ou à envoyer des fonds sur des adresses inconnues. Pour rappel, Ripple n’a jamais procédé à une distribution gratuite de XRP à grande échelle.

Des victimes racontent comment elles se sont fait berner

Plusieurs commentateurs ont confirmé avoir été victimes de ce type de scams. L’un d’entre eux affirme qu’il avait cru développer une relation personnelle avec David Schwartz. Le faux compte lui aurait soutiré plus de 400 000 euros sur une période de plusieurs mois :

Quelqu’un qui se faisait passer pour vous m’a soutiré plus de 400 000 € sur 6 mois. Ils ont construit ce qui ressemblait à un vrai mentorat. Les dégâts vont bien au-delà de l’argent. J’aurais aimé voir vos avertissements il y a un an. Avec le recul, ça paraît évidemment très naïf.

Une autre victime affirme que de nombreuses vidéos frauduleuses existent sur YouTube. Utilisant l’intelligence artificielle, elles mettent en scène Brad Garlinghouse ou David Schwartz, en demandant aux utilisateurs de leur envoyer des XRP :

J’espère toujours que Ripple s’en prendra à YouTube pour toutes les arnaques qu’ils ont laissées proliférer sur leur plateforme.[…] Nous étions nouveaux dans la crypto et nous sommes tombés dans le panneau. J’aimerais récupérer mes 6 000 dollars.

🌐 Dans l’actualité – Il récupère son portefeuille Bitcoin estimé à 400 000 dollars grâce à l’IA Claude

Dans le doute, il faut bien sûr ne jamais envoyer de cryptomonnaies à des adresses inconnues – d’autant plus quand c’est une figure apparemment liée au protocole qui vous le demande. On rappelle, que les giveaways « réels » sont très rare dans le secteur des cryptomonnaies, et que si l’occasion paraît trop belle pour être vraie, c’est que c’est probablement le cas.

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Source : David Schwartz via X

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