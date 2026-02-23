Cette banque japonaise offre un bonus en XRP avec ses obligations tokenisées

La banque japonaise SBI Holding a présenté une émission d'obligations tokenisées pour laquelle les investisseurs pourront être éligibles à du XRP en récompense. Faisons le point sur cette offre inédite.

La banque SBI Holding lance des obligations tokenisées associées à du XRP

Vendredi, la banque japonaise SBI Holdings a publié un communiqué surprenant, à travers lequel elle annonce une émission obligataire pour laquelle les détenteurs de bons recevront un bonus payé en tokens XRP. En outre, il s’agit également d’obligations tokenisées émises sous la forme de Security Token (ST) :

Au lieu d’utiliser le système de gestion classique du Japan Securities Depository Center (JASDEC), les obligations ST seront émises et gérées via la plateforme blockchain « ibet for Fin », propulsée par BOOSTRY Co.[...] L’ensemble du processus, de l’émission et de la gestion, pendant la durée de l’obligation jusqu’à son remboursement, sera réalisé électroniquement. De plus, les clients (personnes physiques et morales résidant au Japon) qui acquièrent des obligations à court terme (ST Bonds) recevront un montant équivalent à leur souscription en XRP.

Alors que l'annonce peut porter à confusion, le site Web dédié à cette vente indique que les acheteurs qui se seront engagés avant le 15 mai 2026 recevront l’équivalent de 200 yens en XRP par tranche de 100 000 yens d’obligations souscrites. Au cours actuel du yen, cela correspond ainsi à 1,29 dollar de bonus, tous les 645 dollars d’obligation.

Bien que le montant soit dérisoire, la simple existence dudit bonus est suffisamment inédite pour être soulignée. À cela s'ajoute le fait que ces obligations s’adressent aux investisseurs particuliers sous la forme de tokens, même si cela s'appuie sur une blockchain privée.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le token XRP s’échange à 1,41 dollar l’unité, stable sur 24 heures et sans avoir réagi à cette annonce en fin de semaine dernière. Plus largement, notons aussi que l’actif s’échange aujourd’hui en baisse de 61,3 % depuis son plus haut historique (ATH) à 3,65 dollars du 18 juillet 2025.

Source : Communiqué de presse

