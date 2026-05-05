SOL, XRP, TRX, BNB : la Bourse de Moscou lance 4 indices cryptos et en promet de nouveaux

La semaine prochaine, la Bourse de Moscou va étoffer son catalogue d'indices crypto avec le SOL, le BNB, le XRP et le TRX. À terme, d'autres actifs vont également s'ajouter. Dans quel but ?

Le MOEX étoffe son catalogue d'indices crypto

Malgré une relation ambigüe vis-à-vis des cryptomonnaies, la Russie se démarque régulièrement par quelques avancées. Dans cette continuité, la Bourse de Moscou (MOEX), la plus grande bourse du pays, va lancer 4 nouveaux indices de cryptomonnaies le 13 mai prochain sur les actifs suivants :

MOEXSOL pour le SOL de Solana ;

MOEXXRP pour le XRP de Ripple ;

MOEXTRX pour le TRX de Tron ;

MOEXBNB pour le BNB.

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Les prix de ces nouveaux indices seront calculés grâce aux données de 4 exchanges de cryptomonnaies, avec une pondération avec 50 % pour Binance, 20 % pour Bybit, 15 % pour OKX et 15 % pour Bitget.

Respectivement en juin et octobre 2025, le MOEX avait déjà lancé les indices MOEXBTC et MOEXETH sur Bitcoin et Ethereum. À terme, la bourse prévoit de porter son catalogue à 10 indices, ce qui annonce dès lors l’arrivée prochaine de l’ADA de Cardano, au HYPE d’Hyperliquid, au LINK de Chainlink et au DOGE de Dogecoin.

Pour les 6 premiers indices, le 13 mai verra également une mise à jour dans le calcul des prix :

De plus, à compter du 13 mai 2026, tous les indices des cryptomonnaies, y compris ceux du Bitcoin (MOEXBTC) et de l'Ethereum (MOEXETH), seront calculés toutes les 15 secondes pendant les heures de bourse, ainsi que durant les séances du week-end. Actuellement, ces indices sont calculés une fois par jour et publiés au plus tard à 18 h 00.

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Pour l’heure, il ne s’agit là que d’indices qui, par nature, n’apportent pas de nouvelles liquidités à l’écosystème. En effet, leur intérêt ne sera concrétisé que lorsque des produits seront construits par-dessus, à l’image de contrats à terme ou d’ETF. Dans ce sens, le MOEX précise ainsi qu’à l’avenir, « les indicateurs pourront être utilisés comme actifs sous-jacents pour les instruments financiers ».

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Source : MOEX

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