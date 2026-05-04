Morgan Stanley recommande l'investissement en Bitcoin et croit en l'adoption des banques

Any Oldenburg, la responsable crypto de la célèbre banque Morgan Stanley, a montré son optimisme vis-à-vis de Bitcoin (BTC). Que dit-elle ?

le 4 mai 2026 à 14:30.

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Vincent Maire

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Morgan Stanley montre son optimisme envers Bitcoin

Si le chemin est encore long avant une réelle démocratisation, les banques se sont toutefois largement débridées au sujet des cryptomonnaies durant ces deux dernières années. Morgan Stanley nous en offre un nouvel exemple, par le biais d’Any Oldenburg, sa responsable de la stratégie des actifs numériques.

Dans le cadre de la Bitcoin Conference de Las Vegas, l’intéressée est revenue sur les initiatives de la banque vis-à-vis des actifs numériques, qui s’adapte à la demande de la clientèle, citant notamment l’éclaircissement du cadre réglementaire :

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Cela fait de nombreuses années que nous sommes impliqués dans le secteur plus large des actifs numériques et l'environnement réglementaire nous a été plus favorable.

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Pour elle, un monde où les banques d’une envergure comparable à Morgan Stanley détiennent du Bitcoin dans leur bilan ne semble d’ailleurs plus si éloigné, même si cette vision doit encore se confronter aux obstacles des règles des accords de Bâle ou bien de la Réserve fédérale et des réglementations internationales.

Le mois dernier, Morgan Stanley a également réalisé le meilleur lancement d’ETF de son histoire avec le MSBT adossé au BTC. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’ETF cumule 210 millions de dollars de valeur d’actifs sous gestion. Le point marquant, c’est qu’Amy Oldenburg précise que ces entrées se sont faites à l’initiative des clients eux-mêmes plutôt que par une communication active de la banque :

blockquote icon

Tout cela était géré de manière autonome ; ce service n’était même pas proposé en conseil sur la plateforme de gestion de patrimoine.

Par ailleurs, l’intéressée est également revenue sur les recommandations de Morgan Stanley vis-à-vis du Bitcoin, à savoir un portefeuille avec une allocation de 2 à 4 % en BTC. Selon elle, il existe encore un « écart important entre l'offre des conseillers et la demande » et, à ce titre, la banque a mis en place des programmes de formation interne pour perfectionner ses équipes.

👉 Dans l'actualité également — Le Bitcoin enfin de retour à 80 000 dollars ? Test de cette résistance majeure en cours

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le prix du BTC affiche 78 760 dollars, stable au cours des dernières 24 heures.

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Source : CoinDesk

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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