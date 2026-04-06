La Russie veut tracker les wallets crypto de ses rédidents – Récap du weekend du 4 au 5 avril 2026

Le week-end a été marqué par le retour du Bitcoin au-dessus de 68 000 dollars, une activité soutenue sur Ethereum et plusieurs évolutions géopolitiques et réglementaires. Solana, l’IA et la cybersécurité ont également occupé le devant de la scène.

Le Bitcoin reprend doucement des couleurs

Bitcoin est repassé au-dessus de 68 000 dollars avant d’atteindre 69 000 dollars, entraînant la liquidation de 100 millions de dollars de positions short en 90 minutes.

👉 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Le portefeuille Bitcoin du Royaume-Uni en perte

Le portefeuille Bitcoin du gouvernement britannique affiche une perte d’environ 3,5 milliards de dollars depuis octobre 2025.

Le marché des ETF Bitcoin reste contrasté

Le 2 avril, les ETF Bitcoin ont enregistré un flux net positif de neuf millions de dollars, malgré une moyenne glissante à -52,4 millions sur sept jours. Morgan Stanley pourrait attirer jusqu’à 160 milliards de dollars via son MSBT selon Strategy, tandis que les flux globaux des ETF Bitcoin ont montré des alternances rapides entre retraits et afflux de capitaux.

Cybersécurité et menace nord-coréenne

Drift Protocol a signalé une vaste campagne d’ingénierie sociale menée par une fausse société de trading quantitatif, probablement liée au groupe nord-coréen UNC4736. Cette infiltration sur six mois s’est appuyée sur des conférences et des applications malveillantes, illustrant la montée des risques dans le secteur crypto.

Crypto : la Russie renforce le contrôle

La Russie a présenté un projet de loi imposant à ses résidents de déclarer tous leurs portefeuilles crypto étrangers auprès des autorités fiscales à partir du 1er juillet 2026. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie de surveillance accrue, combinant réglementation bancaire et lutte contre les flux illicites liés aux stablecoins.

Apple cède à la pression chinoise

Apple a supprimé de son App Store chinois l’application Bitchat de Jack Dorsey, à la demande des autorités du Cyberspace Administration of China. Bitchat, une messagerie Bluetooth décentralisée, avait été conçue comme un outil de liberté numérique, notamment dans les pays soumis à la censure.

Le FMI et le risque de la finance tokenisée

Le Fonds monétaire international a estimé que la finance tokénisée pourrait accélérer les krachs de marché, soulignant les risques associés à la numérisation et à la tokenisation des actifs financiers.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.