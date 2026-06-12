Fermetures de projets crypto - Le marché baissier continue de faire des victimes

Alors que le Bitcoin tente actuellement de s’extraire de la zone des 60 000 dollars, le nombre de projets crypto qui annoncent leur fermeture ne cesse d’augmenter. De quoi effacer l’équivalent de 145 millions de dollars de financement au cours des trois derniers mois.

15 projets crypto supplémentaires ferment leurs portes

Chaque tendance baissière du marché des cryptomonnaies entraîne avec elle les projets de son écosystème les plus jeunes ou les moins résistants, dans une sorte de sélection numérique implacable à l'origine d'une redistribution des cartes et du peu de liquidités disponibles.

En effet, il reste encore suffisamment de fonds dans les portefeuilles des sociétés de capital risque pour parier sur le développement de certains projets prometteurs, comme par exemple le protocole de prêts et d’emprunts Morpho qui vient de lever la somme impressionnante de 175 millions de dollars.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez nos guides et tutos pour acheter des actions

Un montant record en plein bear market qui résonne d'une façon très particulière au regard des 145 millions de dollars effacés de la même équation sur la période des trois derniers mois, si l'on en croit le récent graphique publié par le compte Ian's Intel sur le réseau X.

Ces projets ont cessé leur activité au cours des trois derniers mois

Selon les informations collectées, 15 projets crypto auraient donc officiellement cessé leur activité depuis le mois d'avril dernier dans des secteurs comme la finance décentralisée (Balancer Labs, Seamless protocol, Carrot, Ranger Finance et Radiant Capital), les infrastructures et layer 2 (Everclear, ZERO Network, Botanix, Hyli, Syndicate Labs et Lattice), mais également les outils et autres wallets (Tally, Code4rena, 0xPPL et Leap Wallet).

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Pensez bien à retirer vos fonds de ces projets

Parmi cette hécatombe, le projet Hyli ambitionnait depuis deux ans de « propulser les blockchains bien au-delà des capacités actuelles grâce à la technologie zero-knowledge (ZK) », mais après avoir « livré un client nœud complet de toutes pièces, construit en utilisant la dernière technologie de consensus BFT avec Autobahn » le temps semble venu de tirer sa révérence.

Malheureusement, les réalisations techniques ne suffisent pas à elles seules. Le marché a beaucoup évolué depuis nos débuts, le ZK n’a pas rencontré l’adoption que nous espérions, et nous ne voyons pas de solution viable pour lancer Hyli dans l’environnement actuel. Hyli

📰 Crypto : Le marché des ICO touche le fond — Du jamais vu depuis 5 ans

Pendant ce temps, le layer 2 du Bitcoin Botanix annonce la fermeture progressive de son réseau après quatre années d'activité intense destinée à « construire une blockchain capable de trouver une véritable adéquation produit-marché, sans recourir à des incitations pour stimuler la croissance, créer artificiellement des utilisateurs ou simuler une utilité ». Résultat : ses utilisateurs doivent impérativement retirer leurs fonds avant la date du 9 juillet.

Même constat du côté de la RARI Chain (qui ne figure pas dans la liste citée plus haut) associée à la plateforme NFT Rarible qui annonce le déclenchement d'un processus de mise hors service initié depuis le 4 juin. Ses utilisateurs doivent transférer leurs actifs vers Ethereum avant le 14 juin.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Sources : Ian's Intel, Hyli, Botanix, RARI Chain

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.