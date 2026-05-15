Hyperliquid et son token HYPE profite d'un gain d'intérêt institutionnel – Récap crypto de la nuit du 14 au 15 mai 2026

Retour sur une nuit riche en annonces : lancement de l’ETF HYPERLIQUID par Bitwise, tensions politiques autour du Crypto Clarity Act, gros investissements de Gemini et Hana Bank, et nouvelles avancées pour Sui et Solana.

Regain d'intérêt institutionnel pour Hyperliquid

Bitwise a lancé l’ETF HYPERLIQUID, offrant une exposition intégrale au token HYPE avec un mécanisme de staking interne. Ce lancement, salué comme une étape importante pour l’écosystème, a propulsé le prix du HYPE à 45 dollars.

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Elizabeth Warren s’oppose au Crypto Clarity Act

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a déclaré que le Crypto Clarity Act « ferait exploser l’économie » en incitant davantage l’économie américaine à se tourner vers les cryptomonnaies.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de son opposition aux actifs numériques, déjà exprimée lorsqu’elle avait critiqué leur inclusion dans les plans de retraite 401(k) au début de l’année.

Strategy accélère ses achats de Bitcoin

Le titre STRC de Strategy a permis une forte augmentation de ses réserves de Bitcoin, passant de 4 467 BTC en janvier à près de 46 872 BTC en avril. Grâce à ce mécanisme financier et à l’émission conjointe d’actions MSTR et STRC, l’entreprise a acquis 34 164 BTC en une seule semaine, portant ses réserves totales à plus de 815 000 BTC.

Sui se tourne vers les institutions

La blockchain Sui a dévoilé Sui Spheres, une solution combinant environnements d’exécution contrôlés et workflows multipartites, spécialement destinée aux institutions.

Cette nouveauté renforce la dynamique positive de Sui, dont le token a déjà gagné plus de 35 % sur le dernier mois, soutenu par des catalyseurs comme le lancement de futures sur le CME et des volumes record sur les stablecoins.

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Solana Perps monte en puissance

Le Chief Product Officer de la Solana Foundation, Vibhu, a précisé que l’acquisition du handle @perps sur X avait considérablement accru la visibilité et l’activité de Solana Perps. Cette campagne marketing a renforcé la position de la plateforme face à Hyperliquid, son principal concurrent sur le marché des contrats perpétuels.

Nouvelle fermeture dans la DeFi : Ranger Finance

Barrett Io, cofondateur de Ranger Finance, a annoncé la fin du projet. Cette décision s’inscrit dans une vague plus large de fermetures de protocoles DeFi tels que Balancer Labs ou Mango Markets, confrontés à des difficultés pour maintenir leurs activités.

Hana Bank investit massivement dans Dunamu

La banque sud-coréenne Hana Bank a acquis une participation de 670 millions de dollars dans Dunamu, l’opérateur d’Upbit, la plus grande plateforme d’échange du pays. Cet investissement illustre l’intérêt croissant du secteur bancaire sud-coréen pour les actifs numériques et renforce les liens entre finance traditionnelle et crypto.

Trump commente les marchés et investit dans la tech

Le président américain Donald Trump a commenté la situation du marché pétrolier, notant que la hausse des prix restait limitée malgré le conflit avec l’Iran. Ses déclarations financières pour le premier trimestre 2026 révèlent également des investissements de jusqu’à 5 millions de dollars dans des actions de Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing et Costco.

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