Le président de la SEC déclare que « le moment est venu » pour intégrer la crypto aux retraites

Parmi les adoptions crypto proposées par l’administration Trump figure en bonne place leur intégration aux plans d’épargne-retraite américains 401(k). Une avancée vis-à-vis de laquelle le président de la SEC affirme que « le moment est venu ».

Paul Atkins pense qu'il « faut agir avec beaucoup de prudence » dans le dossier des retraites 401(k)

L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche s'accompagne de nombreuses initiatives crypto menées par son administration, dont certaines se trouvent toujours à l'état de projets, comme dans le cas de la législation CLARITY Act censée encadrer leur marché.

Parmi ces dossiers en attente figure également l'intégration des cryptomonnaies au système d'épargne-retraite privé par investissement 401(k), très populaire aux États-Unis. Un marché actuellement estimé à 9 000 milliards de dollars, dont la gestion - pilotée par l'épargnant - engage la responsabilité de l'employeur et des conseillers.

Selon les spécialistes de la société Pension Policy International, spécialisée dans le secteur de la gestion des fonds de pension, « il n’existe pas d’interdiction explicite concernant l’offre de ce type d’investissements dans les régimes de retraite à choix dirigé par les participants, mais les employeurs et les conseillers qui agissent en tant que fiduciaires de régimes de retraite peuvent faire face à des poursuites en justice pour avoir inclus, parmi les options d’investissement, des actifs excessivement risqués et coûteux ».

C'est la raison pour laquelle le président de la SEC, Paul Atkins, expliquait il y a peu au micro de la chaîne d'information financière CNBC, comment « il faut agir avec beaucoup de prudence » dans le dossier spécifique des fonds de retraite 401(k).

Beaucoup de gens sont déjà exposés aux cryptomonnaies et à d’autres types d’actifs similaires via leurs fonds de pension, parce qu’ils sont gérés par des gestionnaires professionnels au sein de ces fonds. Nous parlons donc ici des plans 401(k), pour lesquels il faut agir avec beaucoup de prudence vis-à-vis des différents marchés. Paul Atkins

Mais, « le moment est venu pour aller de l’avant »

Malgré cette prudence affichée, la véritable déclaration de Paul Atkins sur le sujet de l'intégration des cryptomonnaies dans les plans d'épargne-retraite 401(k) concerne plus précisément sa volonté de passer à la vitesse supérieure, car « le moment est venu ».

Dans ce contexte, et afin d'atténuer les risques, le président de la SEC propose notamment de mettre en place une gestion plus professionnelle de ces comptes retraite, notamment afin de permettre aux travailleurs américains d'avoir accès aux mêmes options d'investissement que les grands fonds de pension et les investisseurs institutionnels.

Nous envisageons de permettre aux épargnants d’avoir accès [aux cryptomonnaies] via leur 401(k), par le biais d'une gestion professionnelle prenant en compte les autorisations de leurs fonds et des fiduciaires chargés de veiller à leur bonne gestion. Paul Atkins

Cette volonté d'avancer affichée par Paul Atkins s'adresse probablement au ministère américain du Travail, responsable de la supervision réglementaire et du respect de la loi ERISA (Employee Retirement Income Security Act), qui encadre les retraites 401(k). Une affaire à suivre...

Sources : CNBC, Pension Policy

