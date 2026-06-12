Alors que Donald Trump promettait de nouvelles frappes importantes contre l’Iran, il a finalement annoncé l’obtention d’un « accord-cadre » il y a quelques heures. Une avancée contestée par le pouvoir de Téhéran, pour qui rien de définitif n’a encore été obtenu. De quoi enclencher un rebond haussier du S&P 500, pendant que le cours du pétrole repart à la baisse.

Donald Trump annonce un accord avec l'Iran : le S&P 500 et le Nasdaq repartent à la hausse

De toute évidence, le président des États-Unis ne semble pas s'embarrasser de la retenue nécessaire lorsqu'il est question de gérer les situations géopolitiques sensibles qu'il a lui-même déclenchées, comme le démontre le nouveau tour de passe-passe qu'il vient d'opérer au cours des dernières heures.

En effet, Donald Trump annonçait l'imminence de nouvelles frappes stratégiques contre l'Iran lorsque le soleil se couchait sur l'Europe... pour finalement affirmer durant la nuit qu'un « accord-cadre » aurait enfin été validé par le Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei.

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Le problème ? Un porte-parole iranien, Esmaeil Baqaei, a rapidement indiqué à ses médias nationaux que « l’Iran n’a, jusqu’à présent, pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l’accord ».

Donald Trump aurait-il encore exagéré les faits ? De toute évidence, puisqu'il a également indiqué que ce « très bon accord » s'accompagnait d'une possible signature en Europe durant le week-end... également démentie par l'Iran, qui se dit encore hésitante.

Un brouhaha médiatique qui met à mal la courbe de progression des principaux indices boursiers américains, même s'il faut bien reconnaître que la hausse semble l'emporter sur les dernières heures, avec un S&P 500 et un Nasdaq qui affichent des performances respectives de 1,75 % et 1,2 % au moment d'écrire ces lignes.

Le S&P 500 repart à la hausse suite aux annonces de Donald Trump

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Le prix du pétrole repasse sous les 90 dollars

L'annonce de cet accord - pour le moment unilatéral - entraîne également une baisse significative du prix du baril de pétrole qui vient de repasser sous le niveau des 90 dollars, ouvrant la perspective (encore fragile) d'une baisse de la pression énergétique exercée sur les marchés mondiaux.

Le prix du baril de pétrole repasse sous les 90 dollars

Une baisse également soutenue par la récente déclaration de Donald Trump, qui indiquait il y a deux jours avoir « extrait des millions de barils de pétrole » secrètement transportés par le détroit d'Ormuz afin de maintenir le prix du baril sous les 100 dollars.

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Doit-on s'attendre à une signature effective de l'accord annoncé par Donald Trump durant le week-end, malgré les démentis de l'Iran sur le sujet ? La question reste entière, avec la possibilité de nouvelles déstabilisations des marchés en début de semaine prochaine.

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Source : Le Monde

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