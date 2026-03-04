Pourquoi Trump fait trembler la Terre uniquement le vendredi ? Une méthode bien rodée qu'il vaut mieux connaître

Loin de céder à une impulsivité incontrôlable, les annonces stratégiques de Donald Trump répondent à une stratégie millimétrée et sans cesse répétée, dont l’action se déclenche durant le week-end. Quelles sont les étapes de ces parties d’échecs géopolitiques en 10 coups, dont le but consiste essentiellement à imposer un accord ?

Donald Trump : une stratégie géopolitique en 10 points

Difficile d'ignorer les nombreuses vagues géopolitiques déclenchées par le président américain depuis son investiture à la Maison-Blanche, comme dans le récent cas de son attaque contre l'Iran. Un « effet Trump » initialement présenté comme favorable au Bitcoin, suite à sa campagne pro-crypto, qui prend désormais des allures de tremblements de Terre à répétition, dont chaque secousse serait minutieusement orchestrée.

En effet, l'apparente désinvolture inquiétante de Donald Trump face à la portée mondiale de ses décisions serait inscrite dans un véritable « playbook », selon les analystes de la Kobeissi Letter. Une sorte de règle du jeu déroulée en 10 points stratégiques, entre déstabilisation contrôlée des marchés et obtention forcée d'un accord, qui pourrait « servir de guide pour affronter la volatilité actuelle ».

Depuis l’investiture de Trump le 20 janvier 2025, nous avons passé des centaines d’heures à analyser les titres et annonces liés à sa politique géopolitique et commerciale. Grâce à ces recherches, nous avons identifié un schéma clair dans la façon dont Trump négocie et exerce une pression sur les alliés et ennemis des États-Unis lorsqu’il tente d’atteindre un objectif économique ou militaire. Kobeissi Letter

Une procédure apparemment répétée en 10 points, de sa préparation amont au passage à l'action programmé durant le week-end :

Étape 1 : pression verbale pour conclure un accord ;

Étape 2 : posture stratégique et intimidation physique ;

Étape 3 : « frappe du vendredi soir » ;

Étape 4 : expansion des primes de risque ;

Étape 5 : Trump évoque une guerre « éternelle » ;

Étape 6 : les marchés anticipent un conflit long ;

Étape 7 : signaux de désescalade conditionnelle ;

Étape 8 : boucle de rétroaction entre politique et marchés ;

Étape 9 : obtention d'un accord ;

Étape 10 : repricing violent des marchés.

Déstabiliser, rassurer... et re-déstabiliser

Dans les faits, la stratégie de Donald Trump débute la plupart du temps sur son réseau Truth Social, ou à l'aide de déclarations menaçantes destinées à signifier son intention de conclure un accord. Une première étape à laquelle succède rapidement la démonstration de force, qu'elle soit militaire ou économique.

Si ces pressions initiales échouent, la 3e étape consiste alors à passer à l'action, de préférence le vendredi soir lorsque les marchés actions sont fermés. Une manière de permettre aux investisseurs de « profiter du week-end pour digérer l’information » en évitant la panique, selon les analystes de la Kobeissi Letter, mais également de programmer des délits d'initié très rentables.

Puis vient le moment de jouer avec les marchés, en faisant croire dans un premier temps à un conflit de courte durée pour que « les investisseurs rachètent la baisse ». C'est à ce moment que Donald Trump va les prendre à revers en annonçant finalement une guerre partie pour durer dans le temps.

À ce stade, les marchés ne considèrent plus le conflit comme temporaire et alors que les primes de risque enregistrent une forte augmentation, il va commencer à « introduire un langage de désescalade, sans toutefois donner l’impression de reculer ».

Car il faut bien comprendre que les marchés financiers « font partie intégrante de la stratégie de négociation », et alors que l'incertitude domine les investisseurs les plus expérimentés (ou les plus renseignés) en profitent pour prendre position.

Puis vient la 9e étape impliquant « un accord présenté comme une victoire stratégique », suivi du dénouement final sous la forme d'une réaction brutale des marchés du fait de la position défensive d'une part importante des investisseurs.

« Suivez les schémas et vous en serez récompensés »

Pour conclure cette analyse, les spécialistes de la Kobeissi Letter envisagent 3 scénarios possibles pour les semaines à venir, suite au déclenchement de l'offensive américaine en Iran :

Dans le premier cas, « l’escalade s’intensifie brièvement, poussant les prix du pétrole à la hausse et les actions à la baisse, avant qu’un changement soudain de ton ne fasse émerger des annonces de négociations ». Une opportunité de voir les marchés reprendre rapidement une direction haussière, face à un positionnement largement défensif.

La seconde option implique quant à elle un « conflit [qui] se poursuit de manière contrôlée, mais persistante ». Le prix du pétrole reste relativement élevé, mais plutôt stable, et les marchés actions enregistrent une volatilité importante dans l'attente de plus de clarté. « Une résolution intervient plus tard dans le mois, après une période de pression prolongée ».

Enfin, le 3e cas de figure implique une escalade régionale importante, avec le blocage des routes maritimes et une confrontation plus directe entre certains pays. Un scénario qui pourrait avoir comme conséquence de « propulser le pétrole vers un prix à 3 chiffres et provoquer une revalorisation beaucoup plus profonde des actifs risqués à l’échelle mondiale ». Un scénario toutefois considéré comme peu probable (mais pas impossible), du fait de l'approche des élections de mi-mandat.

En fin de compte, n’oubliez pas que tous les conflits impliquant le président Trump depuis son investiture il y a près de 13 mois se sont terminés par un accord. C'est un dealmaker (faiseur d’accords). Ceux qui parviennent à rester objectifs et à suivre une méthode durant les périodes actuelles de perturbations profitent de certaines des meilleures conditions de trading jamais observées. Kobeissi Letter

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Kobeissi Letter

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.