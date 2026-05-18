L’Iran crée une assurance payable en Bitcoin pour les navires traversant le détroit d’Ormuz

Alors que le détroit d’Ormuz reste partiellement bloqué depuis le début du conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël, plusieurs médias iraniens affirment qu’une nouvelle plateforme baptisée « Hormuz Safe » permet désormais d’assurer des cargaisons maritimes avec des paiements en Bitcoin.

L’Iran veut monétiser le passage dans le détroit d’Ormuz grâce à une assurance payée en Bitcoin

Depuis le début du conflit déclenché à la fin du mois de février entre l’Iran, Israël et les États-Unis, le détroit d’Ormuz reste au cœur des tensions géopolitiques. Ce passage maritime stratégique, par lequel transitait auparavant près de 20 % du pétrole mondial, est toujours fortement perturbé malgré un cessez-le-feu conclu début avril sous médiation pakistanaise.

Même si plusieurs navires alliés au régime iranien parviennent à traverser la zone, l’Iran continue d’imposer ses propres conditions de navigation.

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Au mois d’avril, le Financial Times révélait que l’armée iranienne aurait laissé passer certains navires en échange de paiements en BTC. Cette pratique semble désormais se formaliser avec le lancement d’une plateforme nommée « Hormuz Safe », relayé par la journaliste Fatemeh Sadeghi de la Fars News Agency.

Extrait du site Internet « Hormuz Safe »

Selon l’agence Fars, proche du pouvoir iranien, cette plateforme proposerait des assurances maritimes pour les cargaisons transitant par le détroit d’Ormuz, avec des paiements possibles en Bitcoin. Les autorités iraniennes évoqueraient un potentiel de plus de 10 milliards de dollars de revenus pour le pays grâce à ce modèle.

Cette annonce reste toutefois difficile à vérifier et pourrait être fausse ou simplement servir d'arnaque du régime pour attirer des paiements en BTC alors que les États-Unis bloqueraient eux aussi l'entrée du détroit.

Pour l’instant, aucune preuve indépendante ne permet de confirmer l’utilisation réelle de cette plateforme par des armateurs internationaux.

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Pourquoi choisir le Bitcoin plutôt qu'une autre monnaie ?

Le choix du Bitcoin n’est probablement pas anodin pour l’Iran. Depuis plusieurs années, le pays fait face à des sanctions financières internationales qui compliquent l’accès au système bancaire mondial et aux paiements en dollars.

Plus tôt cette année, environ 344 millions de dollars d’USDT liés à la Banque centrale iranienne ont été gelés, rappelant qu’un stablecoin centralisé comme l'USDT ou l'USDC reste dépendant d’un émetteur capable de bloquer des fonds sur simple décision politique ou réglementaire.

Avec Bitcoin, la situation est différente, même si les transactions restent traçables publiquement sur la blockchain, aucun acteur central ne peut empêcher un utilisateur d’envoyer ou de recevoir des BTC dès lors qu’il contrôle ses clés privées.

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Cette différence explique pourquoi certains États sous sanctions, mais aussi certains opposants politiques ou activistes, comme Julian Assange et Edward Snowden, considèrent Bitcoin comme une meilleure infrastructure monétaire.

L’utilisation de Bitcoin par l’Iran pourrait cependant alimenter les critiques récurrentes visant les cryptomonnaies, accusées d’aider les activités illicites.

Dans la communauté Bitcoin, cette réalité est souvent résumée par une formule devenue célèbre : « Bitcoin is for enemies ». Autrement dit, c’est précisément parce que Bitcoin peut être utilisé librement, y compris par nos ennemis, qu’aucun État ni aucune institution ne peut nous en priver.

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Source : Fars

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