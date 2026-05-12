Malgré les 81 000 dollars du BTC, l'intérêt pour Bitcoin est sur les plus bas

Malgré la hausse de ces dernières semaines, l'intérêt pour Bitcoin (BTC) semble sur les plus bas. Cela remet-il en cause la pérennité du mouvement en cours ? Analysons plusieurs indicateurs.

Le manque d'intérêt pour Bitcoin aura-t-il raison de la hausse du BTC ?

Alors que le Bitcoin (BTC) est parvenu à retrouver les 80 000 dollars la semaine dernière, l’engouement autour de l’actif semble pourtant limité. En effet, les données de Google Trends rapportent que nous nous trouvons actuellement à un plus bas de 12 mois pour la requête « bitcoin ».

Pour rappel, ces chiffres sont calculés à partir du plus haut de la période étudiée, auquel est attribué un score de 100. Ensuite, toutes les semaines de ladite période se voient attribuer un score en base 100 par rapport à ce plus haut. Pour la semaine en cours, nous nous trouvons donc actuellement sur un score de 26, tandis que les 2 semaines précédentes étaient déjà sur des plus bas :

Score de la requête « bitcoin » sur 12 mois

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Tandis que nous sommes également proches des plus bas sur 5 ans, cela montre surtout un désintérêt du grand public, plus à même à chercher cette requête sur Google que les investisseurs qualifiés. Alors que ce score Google Trends tend à monter durant les périodes de forte volatilité à la hausse ou à la baisse, nous pouvons donc nous interroger sur la pérennité du mouvement en cours.

Pourtant, le prix du BTC, actuellement autour de 81 000 dollars, a factuellement bel et bien cassé le range compris entre 60 000 et 76 000 dollars dont nous parlions ces dernières semaines :

Cours du BTC en données quotidiennes

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Malgré tout, la volatilité n’est pas au rendez-vous et le marché semble encore hésiter. Dans un scénario optimiste, il faudrait constater de véritables journées haussières avec des volumes conséquents, sans quoi ce fameux niveau des 80 000 dollars pourrait rapidement être remis en cause.

Côté liquidations, nous ne relevons rien de marquant ces dernières semaines, tandis que la capitalisation réalisée de Bitcoin pointe à 1 086 milliards de dollars, témoignant d’un afflux de capitaux limité au cours des derniers jours :

Capitalisation réalisée de Bitcoin (en bleu)

Pour leur part, les ETF Bitcoin spot américains affichent aujourd'hui un peu plus de 109 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dans une corrélation avec le prix de l'actif sous-jacent qui ne témoigne pas non plus de nouveaux afflux.

Concernant l’utilisation du réseau, celle-ci reste également relativement faible, avec un nombre de transactions en attente dans le même pool actuellement entre 2 000 et 3 000, soit un niveau comparable à ce que nous avions relevé il y a un peu plus d’un mois.

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Pour l'heure, le marché semble donc plus entretenu par l'absence de mauvaises nouvelles que par des actualités positives. Alors que pour sa part, le S&P 500 se trouve sur de nouveaux records, les prochaines secousses macro-économiques et/ou géopolitiques seront un bon test pour le BTC.

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Sources : Google Trends, TradingView, CryptoQuant

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