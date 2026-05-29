ETH à 40 000 dollars d’ici à 2030 – Cette grande banque est très optimiste sur Ethereum

La banque britannique Standard Chartered l’affirme : l’ETH d’Ethereum pourrait atteindre 40 000 dollars d’ici à 2030. Et ce serait dû à un secteur bien particulier.

Standard Chartered très bullish sur Ethereum

Dans une note aux investisseurs, Standard Chartered explique que les performances actuelles du cours de l’ETH ne reflètent pas les performances du réseau Ethereum. La blockchain traite en effet un nombre croissant de transactions, avec des applications de finance décentralisée (DeFi) qui continuent d’attirer les utilisateurs.

Selon les données de DefiLlama, Ethereum rassemble 41,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), avec des protocoles majeurs comme Ethena, Lido et Chainlink. C’est donc bien le secteur de la DeFi qui porte l’activité sur la blockchain.

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D’où une hypothèse de Standard Chartered : l’ETH sous-performe en ce moment. Le cours de la deuxième plus grande cryptomonnaie pourrait alors rattraper son retard : il exploserait dans les prochaines années.

Le scénario optimiste des 40 000 dollars

Depuis son pic d’août dernier, le cours de l’ETH a perdu 60 % de sa valeur. Une chute colossale, qui est plus mesurée chez Bitcoin (-40 % depuis son plus haut d’octobre). Selon Standard Chartered, Ethereum a donc « une marge de progression significative ». La banque estime que l’ETH pourrait atteindre 4 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2026 et 40 000 dollars d’ici à 2030.

Standard Chartered compare la trajectoire d’Ethereum à celle d’Amazon. Lorsque la bulle des premières entreprises du Web a éclaté en 2001, le cours de l’action d’Amazon avait plongé… Malgré des performances solides de l’entreprise. Pour la banque, Ethereum vit un scénario similaire et sa valeur sera reconnue dans les années à venir.

Nous voyons des parallèles avec le cours de l’ETH aujourd’hui, et nous réaffirmons nos prévisions fortement haussières pour l’ETH. Nous pensons qu’une activité accrue au sein de l’écosystème stimulera la hausse du cours de l’ETH.

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La banque rappelle par ailleurs que 33 % des transactions Ethereum sont effectuées avec des stablecoins, un domaine particulièrement porteur. Autre secteur qui pourrait contribuer à la croissance : les real-world assets (RWA).

Si les actifs réels (RWA) sont multipliés par 50 au cours des prochaines années, comme nous le prévoyons, l’importance de ce secteur pour Ethereum devrait augmenter de manière spectaculaire. En conséquence, nous nous attendons à ce que le nombre de transactions et la valeur totale verrouillée continuent d’atteindre des sommets historiques.

Prudence cependant : le marché est loin d’être optimiste à ce stade. Il faudra donc plus que des prévisions enthousiastes pour porter le cours de l’ETH, qui peine face à une situation géopolitique instable et un bear market qui s’éternise.

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Source : Standard Chartered

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