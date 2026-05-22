L’orientation d’Ethereum a-t-elle fait fuir investisseurs et développeurs ?

À force de mutations, de tâtonnements et de changements d’orientations stratégiques, la blockchain Ethereum aurait-elle perdue sa communauté en même temps que son objectif d’ultrasound money ? La question se pose, alors que de nombreux développeurs quittent le navire.

Ultrasound money vs Cypherpunk : la communauté Ethereum se divise

Depuis quelques années - et notamment son passage au Proof of Stake - la communauté Ethereum se concentrait essentiellement sur la mise en place d'un modèle de fonctionnement qui permette à sa blockchain d'absorber son succès toujours plus important, en apportant des solutions fonctionnelles et viables à ses problèmes de scalabilité récurrents.

Une dynamique à l'origine de la mise en place d'un véritable écosystème composé d'une multitude de layer 2 (L2), mais également de solutions plus techniques comme le « proto-danksharding » et les « blobs » déployés lors de la mise à niveau Dencun de mars 2024.

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Une date visiblement symbolique, puisqu'elle semble correspondre à une fracture au sein de la communauté Ethereum, selon la journaliste crypto Laura Shin, du fait d'une « absence de prise en compte de la tokenomics dans chacune des décisions adoptées à partir de ce moment ».

En effet, deux camps semblent avoir émergé depuis cette période, opposant les défenseurs d'un Ether (ETH) déflationniste - basé sur le principe « ultrasound money » - et un canal que l'on pourrait qualifier de plus historique, revendiquant une doctrine « CROPS » plus Cypherpunk (résistance à la censure, open source, confidentialité et sécurité) récemment revendiquée par l'emblématique Vitalik Buterin.

La thèse de « l’ultrasound money » était bonne, et avec Dencun (ou plus généralement la roadmap L2), ils auraient dû s’arrêter un instant pour reconnaître que cela allait nuire à cette thèse et réfléchir à la manière de la préserver. Laura Shin

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La Fondation Ethereum ne fait clairement pas l'unanimité

Car la multiplication des layer 2 détourne une partie importante de l'activité d'Ethereum hors de sa blockchain. Une bonne chose pour alléger son activité, mais une catastrophe pour l'orientation déflationniste de l'Ether, puisqu'elle repose essentiellement sur le burn d'ETH lors de chaque transaction... effectuée sur son layer 1, comme le démontre les données du site ultrasound money.

La supply de l'ETH continue d'augmenter

Mais tout ne se résume pas à cette simple question de supply. En effet, le modèle de fonctionnement imposé - en interne et en externe - par la Fondation Ethereum (EF) figure également bien souvent dans la liste des griefs mentionnés contre Ethereum, au point de déclencher une fuite importante de ses développeurs identifiée depuis la fin de l'année dernière.

📰 Les ambitions cypherpunk réaffirmées par Ethereum seront-elles un frein à son adoption institutionnelle ?

Une situation face à laquelle la nomination de Tomasz Stańczak au poste de co-directeur exécutif de la Fondation Ethereum avait résonné comme un espoir de courte durée, selon Laura Shin, puisqu'il donnera finalement sa démission quelques mois plus tard, en février 2026, pour se voir « remplacé par un nouveau directeur exécutif qu’on ne trouve même pas en ligne ».

J’ai l’impression que l’EF n'a pas pris conscience de la situation que traverse la crypto. La compétition ne fait que commencer alors que la phase d’adoption devient réelle. Ses principes CROPS sont excellents, et valent la peine qu’on se batte pour eux. Mais l’EF semble vouloir se reposer sur ses acquis et agir comme si elle était au-dessus de tout ça, pendant que tous ses concurrents vont au charbon pour gagner des parts de marché. Laura Shin

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Une fuite des développeurs qui devient inquiétante

Toutefois, Laura Shin tente d'apaiser la situation en expliquant que « l’idéologie et la tokenomics ne s'excluent pas nécessairement ». Mais encore faudrait-il que la Fondation Ethereum décide de réagir afin de limiter cette fuite des cerveaux qui « ne profitera qu’à ses concurrents, ou en fera émerger de nouveaux ».

Mais n'est-de pas déjà un peu trop tard, alors que le nombre de développeurs et autres contributeurs ayant quitté la Fondation Ethereum ne cesse d'augmenter, selon la liste officielle de ses membres mise à jour par le compte Banteg sur le réseau X.

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Liste des départs au sein de la Fondation Ethereum

Même le célèbre Ryan Sean Adams, cofondateur de média Bankless essentiellement dédié à Ethereum et son écosystème, annonce qu'il jette l'éponge après six années d'activité, laissant son collaborateur, David Hoffman, seul à la barre pour « explorer de nouvelles frontières dans la crypto et au-delà », alors qu'il vient d'annoncer la revente de son dernier ETH il y a quelques jours.

Face à cette situation, l'un des plus éminents chercheurs de la Fondation Ethereum, Dankrad Feist, tente de proposer « une voie pour sauver Ethereum » sur le réseau X, avec la création d'une « organisation économiquement alignée avec Ethereum et tenue de lui rendre des comptes », incluant un financement crédible (minimum 1 milliard de dollars), un dirigeant compétent, un conseil spécialement dédié à l'Ether et un financement régulier issus des bénéfices du staking.

Une vision présentée comme « très difficile à imaginer aujourd’hui », mais néanmoins inévitable, « même si cela pourrait prendre très longtemps avant de faire consensus ».

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Sources : Laura Shin, Banteg, Ryan Sean Adams, Dankrad Feist

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