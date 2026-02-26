Vitalik Buterin dévoile la nouvelle roadmap d'Ethereum d'ici 2030 - Qu'est-ce que cela implique ?

La position centrale de la blockchain Ethereum nécessite une vision sans cesse révisée de ses objectifs, afin de répondre aux exigences liées à son adoption désormais enclenchée par la finance traditionnelle. Une réalité à l’origine d’une nouvelle roadmap pour les 4 années à venir, présentée par Vitalik Buterin en personne. On fait le point…

« Strawmap » : la nouvelle roadmap d'Ethereum pour les 4 prochaines années

L'évolution de la blockchain Ethereum depuis l'époque de son modèle Proof of Work (PoW) s'impose comme un exemple de développement actif sans aucun équivalent dans l'écosystème crypto, d'autant plus du fait de sa position centrale dans des secteurs comme la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins ou plus récemment la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Une course en avant coordonnée par la Fondation Ethereum - et son cofondateur emblématique Vitalik Buterin - qui vient de programmer une nouvelle feuille de route, intitulée « Strawmap », pour les 4 dernières années de la décennie en cours.

Strawmap : la nouvelle roadmap de la blockchain Ethereum

Un projet que Justin Drake, chercheur principal pour la Fondation Ethereum, présente comme un « point de départ issu d’une discussion lors d’un workshop en janvier 2026, motivée en partie par le souhait d’intégrer la vision Lean Ethereum aux initiatives à plus court terme », avec la mise en avant de 5 points essentiels :

Une expérience utilisateur plus rapide ;

10 000 transactions par seconde (1 gigagas/seconde) pour sa blockchain L1 ;

10 millions de TPS (1 gigaoctet/seconde) pour les layer 2 ;

Une vision post-quantique durable ;

Une confidentialité native, via des transferts d’ETH protégés.

Vers une diminution progressive du temps de slot et du temps de finalité

Une vision également présentée par Vitalik Buterin, avec un objectif simple : avancer « objectif par objectif, en commençant par des slots rapides et une finalité accélérée ». Qu'est-ce que cela implique concrètement ? La nécessité de les « découpler » pour pouvoir les traiter séparément.

Dans les faits, le « slot » représente l'unité de temps - actuellement fixée à 12 secondes - que nécessite la validation d'un bloc sur la blockchain Ethereum. L'objectif étant de réduire progressivement cette durée pour qu'elle ne représente plus de 2 secondes au final, « même si les dernières étapes sont plus spéculatives et dépendent encore de recherches approfondies ».

Le second point concerne le temps de finalité des transactions - actuellement de 16 minutes environ - qui représente le moment où elles deviennent irréversibles. Le but étant de remplacer ce système de confirmation compliqué par une version plus simple et plus rapide (environ 10 secondes), également résistant au risque quantique.

En résumé : il faut s’attendre à des diminutions progressives du temps de slot et du temps de finalité, et à ce que ces changements se croisent avec un remplacement composant par composant de la structure de slot et du consensus d’Ethereum, vers une alternative plus propre, plus simple, résistante au quantique, prover-friendly et formellement vérifiée de bout en bout. Vitalik Buterin

Justin Drake précise que cette nouvelle roadmap reste « vivante et malléable », dans l'attente « des retours de la communauté, des avancées R&D et de la gouvernance », avec un délai de mise en œuvre effectif fixé sur les 4 prochaines années qui impliquera notamment 7 forks, programmés environ tous les 6 mois, dont les prochains répondent aux noms de code Glamsterdam et Hegotá.

Sources : Justin Drake, Vitalik Buterin

