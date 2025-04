Vitalik Buterin dévoile de nouvelles directives pour Ethereum (ETH) — Voici ce qu’il faut retenir

Cette nuit sur le forum Ethereum Magicians, Vitalik Buterin a présenté une nouvelle roadmap pour sa blockchain. Cette dernière s’oriente presque exclusivement sur la confidentialité, et peut être vue comme une liste de fonctionnalités à implémenter en parallèle des grands chantiers principaux sur la scalabilité de l’écosystème Ethereum (ETH).

En premier lieu, nous retrouvons ainsi des consignes sur la protection de certaines informations des utilisateurs :

Les portefeuilles devraient inclure un solde protégé, et lorsque vous envoyez des fonds à quelqu’un d’autre, l’option « Envoyer depuis le solde protégé » devrait être disponible, idéalement activée par défaut. L’expérience utilisateur devrait être la plus naturelle possible. Les utilisateurs ne devraient PAS avoir à télécharger un « portefeuille de confidentialité » distinct.