Coinbase va développer la confidentialité sur Base grâce à de nouvelles recrues

Grâce à l’acquisition des équipes d’Iron Fish, Coinbase a annoncé jeudi vouloir développer la confidentialité sur Base, son layer 2 de la blockchain Ethereum (ETH).

En bref, Iron Fish est une blockchain layer 1 servant de pont entre différents réseaux afin d’apporter de la confidentialité. Alors que le sujet fait souvent débat entre les régulateurs et les défenseurs de la vie privée, il s’agit là d’un parti-pris intéressant de Coinbase :

En 2024, les portefeuilles intelligents ont rendu l’auto-conservation plus simple et plus accessible que jamais. En 2025, il est temps de garantir à tous l’accès à une confidentialité renforcée. La confidentialité n’est pas seulement une fonctionnalité, c’est un droit, et elle est essentielle pour exploiter tout le potentiel de la cryptographie. Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante vers cet avenir en acquérant l’équipe derrière Iron Fish.

💡 Comment fonctionne le layer 2 Base propulsé par Coinbase ?

Ainsi, ces nouvelles recrues auront pour mission de mettre en place « un nouveau module de confidentialité au sein de Base ».

Grâce à cette annonce, le token IRON voit son prix s’envoler de 30 % en 24 heures, à 0,27 dollar. Soulignons toutefois une très faible capitalisation de moins de 15,9 millions de dollars, positionnant l’actif à la 1 249e place du classement CoinGecko.

Malgré tout, Coinbase a insisté sur le fait que seules les équipes du projet étaient concernées par cette acquisition et qu’Iron Fish conserverait son indépendance, bien que la fondatrice Elena Nadolinski continuera de siéger au conseil de la Fondation :

Alors que l’équipe effectue cette transition, il est important de préciser que nous acquérons uniquement l’équipe Iron Fish, et non le réseau Iron Fish, le token ou sa technologie. La blockchain Iron Fish et son token natif resteront indépendants et non affiliés à Coinbase ou Base, maintenus par la Fondation Iron Fish.