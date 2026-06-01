CLARITY Act - Les banques américaines font de la résistance : « Personne ne se soumettra à Coinbase »

Alors que les acteurs bancaires et crypto américains semblaient avoir trouvé un compromis pour faire avancer le projet de réglementation CLARITY Act, le CEO de JPMorgan revient à la charge une expliquant qu’il « ne se soumettra pas » devant le dirigeant de Coinbase, Brian Armstrong. De nouvelles complications à prévoir ?

le 1 juin 2026 à 8:00.

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Hugh Bernard

CLARITY Act - Les banques américaines font de la résistance : « Personne ne se soumettra à Coinbase »

CLARITY Act : « Le gouvernement doit agir avec prudence »

Cela fait des mois que le projet américain de législation du marché crypto, CLARITY Act, se heurte à un véritable blocage des banques américaines sur la question des rendements applicables aux stablecoins, qui ne doivent pas concurrencer les dépôts bancaires, et même la récente obtention d'un compromis ne semble pas véritablement débloquer la situation.

Pourtant, l'adoption du texte de loi modifié par le Comité bancaire du Sénat le 15 mai dernier permettait d'envisager un processus législatif plus apaisé sur le sujet. Un espoir de courte durée, si l'on en croit les déclarations de Jamie Dimon, CEO du géant bancaire JPMorgan, au micro de Fox Business.

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Le CLARITY Act permet aux entreprises du secteur des cryptomonnaies de verser de facto des intérêts sur des dépôts, des stablecoins ou des produits similaires, en ne proposant pratiquement aucune protection juridique. Les banques ne l'accepteront donc pas en l'état.

Jamie Dimon

Selon Jamie Dimon, « le gouvernement doit agir avec prudence ». Et s'il ne le fait pas, « cela va poser un énorme problème ». Et, de toute évidence, les déclarations du directeur des politiques de Coinbase, Faryar Shirzad, ne vont pas apaiser la situation :

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En fin de compte, nous partageons tous le même objectif : améliorer la vie financière des Américains. Et des millions d'entre eux pensent que cela inclut la préservation des programmes de récompenses et l'adoption de règles claires qui protègent les consommateurs tout en gardant l'Amérique à l'avant-garde de l'innovation financière. Il est temps pour le Sénat de livrer son projet de loi.

Faryar Shirzad

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« Ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit »

Car malgré le récent compromis salué par Brian Armstrong en personne, sa plateforme Coinbase ne semble pas vouloir lâcher l'affaire aussi facilement sur le sujet des récompenses associées aux stablecoins. Une stratégie menée à coup de centaines de millions de dollars dépensés en lobbying pour faire pencher la balance en sa faveur à Washington.

De quoi pousser Jamie Dimon à affirmer que « personne ne va se soumettre à ce type », qu'il ne manque pas de qualifier de « véritable connard ». Une prise de position qui n'a rien de nouveau, puisqu'il défendait déjà cet avis au Forum économique mondial de Davos, en janvier dernier.

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Toutefois, un autre obstacle pourrait également freiner l'avancée déjà très hésitante du CLARITY Act, au sujet des intérêts grandissants de Donald Trump et de sa famille dans le secteur des cryptomonnaies, avec une clause éthique réclamée par les démocrates qui pourrait bien devenir problématique.

Une situation compliquée pour les acteurs crypto américains qui ne souhaitent pas se prononcer, selon Mark Hays, responsable politique du groupe de défense des consommateurs Americans for Financial Reform (AFR), car « ils ne veulent pas mordre la main qui les nourrit ».

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Source : Fox Business

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