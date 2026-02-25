Les perturbations liées à l'IA pourraient déclencher une crise digne de 2008, selon ce patron d'une grande banque mondiale

Le PDG de la banque américaine JPMorgan vient de livrer un avis mitigé sur la situation actuelle du marché, notamment en lien au développement de l’IA et à l’activité jugée « stupide » de certains acteurs bancaires. Il anticipe l’éventualité d’une crise financière digne de l’effondrement de 2008.

Jamie Dimon émet un « niveau d’inquiétude élevé » face à la situation économique actuelle

La finance serait-elle en train de vivre les dernières heures d'une bulle spéculative centrée sur l'intelligence artificielle ? La question se pose, d'autant plus suite à la publication d'un rapport alarmiste du cabinet d'analyse financière et macroéconomique Citrini Research, rapidement devenu viral, au sujet de l'effondrement programmé de l'économie actuelle enclenché par l'essor de l'IA.

Une vision jugée par certains dystopique qui pourrait toutefois trouver un écho inattendu dans les récentes déclarations du PDG de l'une des plus importantes banques mondiales, JPMorgan, réalisées en début de semaine devant un panel d'investisseurs triés sur le volet.

En effet, Jamie Dimon n'a pas manqué de tirer à son tour la sonnette d'alarme face à plusieurs facteurs, identifiés comme l’euphorie autour de l’IA, le marché actions qui accumule les records et la capacité de certaines banques à faire des « choses stupides », comme accorder des prêts (trop) risqués.

Un état des lieux qui pousse le patron de JPMorgan à afficher un « niveau d’inquiétude élevé à ce sujet », face à des conditions de marché jugées préoccupantes - alors même que les records s'enchaînent - vis-à-vis desquelles il reste difficile d'estimer « combien de temps cela restera favorable à tout le monde ».

Malheureusement, nous avons déjà vécu une situation presque identique en 2005, 2006 et 2007. La marée montante soulevait tous les bateaux. Tout le monde gagnait beaucoup d’argent. Les gens utilisaient l’effet de levier à l’extrême. Le ciel était la seule limite. Jamie Dimon

Des inquiétudes grandissantes face aux perturbations de l'IA

Au centre de cette analyse, les inquiétudes grandissantes des investisseurs au sujet des perturbations que l’intelligence artificielle pourrait provoquer dans le secteur des logiciels, jusqu'à présent considéré comme une valeur sûre, mais également dans une multitude d'autres secteurs.

Une situation qui a déjà bouleversé des domaines d'activité de premier plan comme la presse, les services publics ou les compagnies de télécommunications. La question n'étant apparemment plus de savoir si, mais quand ce nouveau cycle apparaîtra et « quelle conjonction d’événements le déclenchera ».

Il y a toujours une surprise dans un cycle de crédit. Et cette fois-ci, cela pourrait être le logiciel, à cause de l’IA. Il y a des plaques tectoniques en mouvement en dessous, ce qui met le secteur sous pression.

Dans ce contexte, Jamie Dimon assure qu'en tant que plus importante banque américaine, JPMorgan a pris la décision de rester « suffisamment prudente », d'autant plus suite à la récente fragilisation du marché du crédit privé aux États-Unis enclenchée depuis la fin de l'année dernière.

Source : CNN

