JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America : ces grandes banques construisent leur propre blockchain

Dans le sillage de l'explosion de la tokenisation, plusieurs grandes banques américaines développent actuellement leur blockchain. Que savons-nous sur ce projet ?

Plusieurs grandes banques américaines développent une plateforme blockchain

Initialement, les banques se sont vivement opposées aux cryptomonnaies. Au fil des ans, elles ont ensuite adopté petit à petit les technologies blockchains, tout en se passant de la dimension décentralisée du concept. Ces deux dernières années, nous avons ensuite assisté à un changement de paradigme, à mesure qu’elles se sont ouvertes aux réseaux décentralisés.

Alors que nous sommes encore essentiellement dans une phase expérimentale, de quoi demain sera-t-il fait ?

Difficile de déterminer une direction claire, mais, tandis que la tokenisation est en plein essor, The Wall Street Journal rapporte que de grandes banques américaines sont en passe de lancer leur propre réseau de paiement en temps réel. Ainsi, JPMorgan, Bank of America, Citigroup ou bien Wells Fargo travailleraient actuellement sur cette plateforme qui devrait être opérée par la société Clearing House.

L’idée est claire : construire une blockchain axée sur les dépôts tokenisés et les règlements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l’heure, le délai est annoncé au premier semestre de 2027.

🧑‍🏫 Pour aller plus loin — Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

S’il faut encore patienter pour en savoir plus, la présence de Wells Fargo dans le projet pourrait nous donner un indice qu’il conviendra de vérifier à l’avenir. En effet, le géant bancaire américain publiait en début d’année des offres d’emploi impliquant une connaissance du langage Go, du Cosmos SDK et de Tendermint. Est-ce lié ? Affaire à suivre, alors que David Watson, le directeur général de Clearing House, promet « un grand pas en avant pour les banques ».

Quoi qu’il en soit, rappelons que toutes les banques citées précédemment ont déjà mené des travaux plus ou moins avancés sur la blockchain.

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Source : The Wall Street Journal

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