Sony officialise le lancement prochain de son stablecoin dollar

Alors que l'entreprise l'avait déjà annoncé il y a quelques mois, Sony a officialisé cette semaine son projet de stablecoin libellé en dollar. Que savons-nous ?

Sony va lancer son stablecoin

En décembre dernier, il a été révélé que Sony entendait lancer son propre stablecoin aux États-Unis. Toutefois, rappelons qu’en 2025, il fallait faire le tri entre les promesses marketing et les véritables intentions des entreprises, tant le sujet des stablecoins a pris de l’ampleur.

Alors que de nombreuses promesses devaient être concrétisées, Sony semble avoir tenu parole, au regard de l’annonce faite lundi par Sony Financial Group. En effet, une filiale va être ouverte aux États-Unis, pour le lancement d’un stablecoin :

Sony Bank prévoit de créer une filiale fiduciaire (une banque fiduciaire nationale) aux États-Unis en vue de la commercialisation d'activités liées à l'émission et à la gestion de stablecoins libellés en dollars américains sur le territoire américain. La création de cette filiale fiduciaire vise à contribuer au développement d'une base commerciale pérenne pour les activités liées aux actifs numériques du groupe Sony Financial, à moyen et long terme.

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En revanche, il semble qu’il faudra encore patienter avant de voir ce nouvel actif être déployé sur le marché, au regard des propos de l’entreprise :

À ce sujet, Sony Bank a déposé une demande auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (l'« OCC ») en vue de la création d'une filiale fiduciaire et a obtenu une approbation conditionnelle dans le cadre de la procédure d'examen de l'OCC. Sony Bank prévoit de créer cette filiale et d'entamer les préparatifs nécessaires au démarrage de ses activités. Aucune activité commerciale, y compris l'émission de stablecoins, ne sera menée tant que toutes les approbations et autres autorisations, y compris l'approbation finale de l'OCC, n'auront pas été obtenues.

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Quoi qu’il en soit, ledit document révèle que l’entreprise a été baptisée Connectia Trust, qu’elle est détenue à 100 % par Sony Bank et qu’elle dispose d’un capital de 40 millions de dollars.

Pour le reste, il s’agira d’attendre les prochaines annonces. En attendant, le secteur des stablecoins pèse 307,64 milliards de dollars et reste largement dominé par l’USDT de Tether, avec ses 184,2 milliards de dollars de capitalisation.

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Source : Communiqué de presse

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