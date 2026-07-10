Circle accusée de freiner la restitution des fonds volés aux victimes d'arnaque

Circle est dans le viseur des autorités judiciaires du Wisconsin et de New York. La société est accusée de freiner la restitution de fonds volés à des victimes d'arnaques crypto. En cause : des USDC gelés mais jamais rendus, malgré des ordonnances judiciaires.

Le Wisconsin porte plainte contre Circle

Selon une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), le procureur du comté de Walworth dans le Wisconsin, Thomas Binger, a déposé une plainte pénale pour délit mineur contre l'émetteur du stablecoin USDC, Circle. Il l'accuse d'avoir refusé de se conformer à un mandat présenté en décembre. Ce mandat ordonnait à l'entreprise de faciliter la saisie d'environ 381 000 USDC dérobés à une victime d'une arnaque sentimentale liée à un faux investissement.

Le mandat demandait à Circle d'invalider les tokens gelés dans le portefeuille du suspect et d'émettre un montant équivalent de nouveaux USDC vers une adresse contrôlée par le shérif local. Circle avait bien gelé les fonds dès août dernier, mais affirme ensuite avoir manqué de capacité technique pour brûler puis réémettre les jetons. L'entreprise qualifie la plainte de « sans fondement », estimant que les procureurs ont mal compris ses capacités techniques.

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Ces accusations s'ajoutent à une liste croissante de reproches faits à Circle : l'enquêteur blockchain ZachXBT l'a récemment accusée de lacunes de conformité liées à plus de 420 millions de dollars de flux USDC illicites non gelés sur 15 cas documentés depuis 2022. L'entreprise fait aussi l'objet d'une plainte après l'exploit du protocole Drift.

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Un mécanisme de compensation en préparation

À New York, des procureurs ont écrit en janvier aux sénateurs pour accuser Circle de refuser les demandes de gel émanant des forces de l'ordre en l'absence d'ordonnance judiciaire, et de ne pas restituer les stablecoins volés même après en avoir reçu l'ordre d'un tribunal.

Certains observateurs pointent un possible motif financier : les actifs gelés continuent de générer des intérêts sur les réserves adossées à l'USDC. Le chercheur blockchain Yury Serov estime le volume d'USDC gelés à au moins 119 millions de jetons.

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Suite à l'affaire au Wisconsin, Circle a révélé avoir trouvé un accord de principe avec des procureurs fédéraux : les stablecoins signalés pourraient être gelés définitivement, puis remplacés par l'émission de nouveaux jetons destinés aux victimes... Soit un mécanisme qui ressemble fortement au processus de brûlage-réémission que les critiques réclament depuis longtemps.

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Source : ICIJ

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