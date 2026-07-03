Après AWS, Cloudflare veut faire payer les bots IA en stablecoins

Cloudflare lance l'outil Monetization Gateway pour permettre aux éditeurs de facturer les agents IA en stablecoins, via le protocole x402.

Cloudflare dégaine son Monetization Gateway

Cloudflare a annoncé le lancement du Monetization Gateway, une infrastructure qui permettra à ses clients de facturer n’importe quelle ressource protégée par le réseau du géant américain, qu’il s’agisse de pages web, de jeux de données, d’API ou d’outils MCP. Cloudflare est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des infrastructures internet, de la cybersécurité et de la gestion du trafic réseau, servant des millions de clients à travers le monde.

Concrètement, l’outil offre une console unique pour définir des règles de paiement et des contrôles d’accès. La vérification et l’encaissement s’effectuent directement à la périphérie du réseau Cloudflare, réparti sur plus de 330 villes, ce qui protège le serveur d’origine des pics de trafic payant.

For our second Content Independence Day, we’re giving website owners finer options to manage AI traffic. Find out more: https://t.co/PUgHL7RJI0 — Cloudflare (@Cloudflare) July 1, 2026

Au lancement, les règlements s’effectueront en stablecoins via le protocole x402. Le fonctionnement de ce dernier est simple. Lorsqu’un agent IA appelle une ressource payante, le serveur répond avec un code HTTP 402 « Payment Required » accompagné du prix, de l’actif accepté et de l’adresse de paiement. L’agent règle, renvoie la requête avec la preuve de paiement, puis obtient la ressource.

Le règlement est peer-to-peer, sans redirection vers une page de checkout ni compte préalable chez le vendeur. Cloudflare vise un règlement en moins d’une seconde, adapté aux micropaiements de fractions de centime que génèrent les agents autonomes. La tarification sera laissée à l'appréciation du propriétaire du site.

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Une réponse directe à Amazon Web Services

L’annonce intervient deux semaines après celle d'Amazon Web Services, qui a intégré une fonctionnalité similaire à son pare-feu AWS WAF. Le géant du cloud permet déjà aux éditeurs de facturer les bots IA en USDC sur les blockchains Base et Solana, avec un prix minimum fixé à 0,001 dollar par requête.

Selon AWS, le trafic généré par les agents IA dépasse désormais 50 % du volume sur de nombreux sites éditoriaux. Un chiffre qui explique l’urgence pour les acteurs de l’infrastructure web de proposer une alternative au blocage pur et simple.

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Cloudflare avait déjà posé les jalons avec son initiative Content Independence Day, lancée en 2025, puis avec l’outil Pay Per Crawl qui permettait déjà de facturer les robots IA scrappant du contenu. Le Monetization Gateway élargit ce périmètre à toutes les ressources numériques, et non plus au seul contenu éditorial.

Les stablecoins comme rail natif du web agentique

Le choix des stablecoins n’est pas anodin. L’USDC de Circle, qui affiche actuellement une capitalisation de plus de 73 milliards de dollars, s’impose comme l’actif de règlement de référence pour ce type de micropaiements automatisés.

Cloudflare mentionne également l'Open USD (OUSD), le nouveau stablecoin lancé fin juin par une coalition de plus de 140 entreprises. Les vendeurs pourront conserver les stablecoins reçus ou les convertir en monnaie fiat sur leur compte bancaire.

Cloudflare avait déjà annoncé son propre stablecoin, le NET Dollar, en septembre 2025 pour accompagner le développement des agents IA. Avec le Monetization Gateway, l’infrastructure est désormais en place. La liste d’attente est ouverte pour les clients Cloudflare intéressés.

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Sources : Cloudflare Blog

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