USDC : 1,8 milliard de dollars quittent Binance, qui en profite ?

Près de 1,8 milliard de dollars en USDC ont quitté Binance au deuxième trimestre, conséquence directe des effets de MiCA sur la plateforme. Alors que beaucoup s'attendaient à voir OKX capter l'essentiel de ces flux grâce à sa licence européenne, un autre exchange s'est imposé comme le principal bénéficiaire de cette redistribution des capitaux.

1,8 milliard de dollars d’USDC évaporés en un trimestre

Les chiffres sont sans appel. Au deuxième trimestre 2026, Binance a enregistré 1,8 milliard de dollars de sorties nettes sur l’USD Coin (USDC), le stablecoin émis par Circle. Sur la même période, l’ensemble de l’offre d’USDC s’est contracté de 4,3 milliards de dollars via des rachats nets auprès de l’émetteur.

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Le rythme s’est nettement accéléré au fil du trimestre. Après 400 millions de dollars de sorties cumulées en avril et mai, la plateforme a vu 1,4 milliard supplémentaire s’évaporer sur le seul mois de juin. Une trajectoire qui coïncide avec le retrait par Binance de sa demande d’agrément MiCA en Grèce et la suspension de ses services dans plusieurs pays de l’Union européenne effective depuis le 1er juillet.

$1.8 Billion in USDC Left Binance After Its MiCA Setback. But Who Really Gained? Binance recorded $1.8 billion in net USDC outflows in Q2 2026, including $1.4 billion in June alone, while its tracked USDC balance fell 19%. Over the same period, USDC’s total supply contracted by… pic.twitter.com/bEt10XVzk4 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 15, 2026

Un détail contextuel explique pourquoi l’USDC a davantage souffert que l’USDT sur la plateforme. Tether n’étant pas conforme au règlement MiCA, de nombreux utilisateurs européens s’étaient repliés sur l’USDC, faisant de Binance le principal hub centralisé du stablecoin de Circle.

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Bybit, le grand gagnant

ByBit, la plateforme fondée par Ben Zhou, est la seule grande bourse centralisée à avoir véritablement profité de ces flux. D'après les données on-chain compilées par DefiLlama et analysées par WuBlockchain, le solde d'USDC de Bybit a bondi de 45 %, passant de 450 à 660 millions de dollars, malgré un recul global de 5,5 % de l'offre d'USDC sur la même période.

En revanche, OKX, pourtant titulaire d'une licence MiCA, n'a pas connu la même dynamique, son solde d'USDC ayant reculé de 9,7 % sur le trimestre. Il convient néanmoins de préciser que les données publiées par WuBlockchain agrègent les réserves de Bybit, sans distinguer Bybit EU, la filiale européenne de l'exchange, elle aussi titulaire d'une licence MiCA.

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La progression de Bybit semble avant tout s'expliquer par son offre de produits. L'exchange a développé un écosystème de dérivés libellés en USDC (contrats perpétuels et options notamment) qui donne au stablecoin de Circle une véritable utilité comme collatéral de trading, plutôt que d'être une simple réserve de liquidité. Dans un secteur où les produits en USDT restent largement dominants, ce positionnement a permis d'attirer une demande organique.

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Binance reste malgré tout le mastodonte des stablecoins

À l'inverse, Binance conserve toujours un important stock d'environ 600 millions de dollars en USDC, soutenu par son partenariat stratégique avec Circle signé fin 2024, qui prévoit notamment des incitations financières pour favoriser la distribution du stablecoin. Le modèle de Binance repose ainsi davantage sur un accord commercial, tandis que la croissance observée chez Bybit semble principalement alimentée par l'utilisation effective de l'USDC sur sa plateforme.

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Malgré ces sorties, Binance conserve une avance écrasante. La plateforme détient encore un important stock d'environ 600 millions de dollars en USDC, soit huit fois plus d’USDC que le deuxième exchange centralisé, et contrôle environ 80 % de l’USDC détenu sur les principales plateformes centralisées. Sur les 68,5 milliards de dollars de stablecoins agrégés sur huit exchanges étudiés, Binance en détient à elle seule 42,5 milliards, soit 62 % du total.

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Sources : WuBlockchain, Euronews

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