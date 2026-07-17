USDC : 1,8 milliard de dollars quittent Binance, qui en profite ?

Près de 1,8 milliard de dollars en USDC ont quitté Binance au deuxième trimestre, conséquence directe des effets de MiCA sur la plateforme. Alors que beaucoup s'attendaient à voir OKX capter l'essentiel de ces flux grâce à sa licence européenne, un autre exchange s'est imposé comme le principal bénéficiaire de cette redistribution des capitaux.

le 17 juillet 2026 à 13:00.

4 minutes de lecture

author image

Mattis Meichler

USDC : 1,8 milliard de dollars quittent Binance, qui en profite ?
Test logo

USDC

1$

Notre fiche

USDC

Acheter USDC (USDC)

Partenaire Kraken

1,8 milliard de dollars d’USDC évaporés en un trimestre

Les chiffres sont sans appel. Au deuxième trimestre 2026, Binance a enregistré 1,8 milliard de dollars de sorties nettes sur l’USD Coin (USDC), le stablecoin émis par Circle. Sur la même période, l’ensemble de l’offre d’USDC s’est contracté de 4,3 milliards de dollars via des rachats nets auprès de l’émetteur.

👉 Découvrez les meilleures alternatives à Binance pour vos cryptomonnaies

Le rythme s’est nettement accéléré au fil du trimestre. Après 400 millions de dollars de sorties cumulées en avril et mai, la plateforme a vu 1,4 milliard supplémentaire s’évaporer sur le seul mois de juin. Une trajectoire qui coïncide avec le retrait par Binance de sa demande d’agrément MiCA en Grèce et la suspension de ses services dans plusieurs pays de l’Union européenne effective depuis le 1er juillet.

Un détail contextuel explique pourquoi l’USDC a davantage souffert que l’USDT sur la plateforme. Tether n’étant pas conforme au règlement MiCA, de nombreux utilisateurs européens s’étaient repliés sur l’USDC, faisant de Binance le principal hub centralisé du stablecoin de Circle.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Bybit, le grand gagnant

ByBit, la plateforme fondée par Ben Zhou, est la seule grande bourse centralisée à avoir véritablement profité de ces flux. D'après les données on-chain compilées par DefiLlama et analysées par WuBlockchain, le solde d'USDC de Bybit a bondi de 45 %, passant de 450 à 660 millions de dollars, malgré un recul global de 5,5 % de l'offre d'USDC sur la même période.

En revanche, OKX, pourtant titulaire d'une licence MiCA, n'a pas connu la même dynamique, son solde d'USDC ayant reculé de 9,7 % sur le trimestre. Il convient néanmoins de préciser que les données publiées par WuBlockchain agrègent les réserves de Bybit, sans distinguer Bybit EU, la filiale européenne de l'exchange, elle aussi titulaire d'une licence MiCA.

👉 Sur le même sujet – OKX rafle la mise : la plateforme attire le plus de capitaux depuis MiCA

La progression de Bybit semble avant tout s'expliquer par son offre de produits. L'exchange a développé un écosystème de dérivés libellés en USDC (contrats perpétuels et options notamment) qui donne au stablecoin de Circle une véritable utilité comme collatéral de trading, plutôt que d'être une simple réserve de liquidité. Dans un secteur où les produits en USDT restent largement dominants, ce positionnement a permis d'attirer une demande organique.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Binance reste malgré tout le mastodonte des stablecoins

À l'inverse, Binance conserve toujours un important stock d'environ 600 millions de dollars en USDC, soutenu par son partenariat stratégique avec Circle signé fin 2024, qui prévoit notamment des incitations financières pour favoriser la distribution du stablecoin. Le modèle de Binance repose ainsi davantage sur un accord commercial, tandis que la croissance observée chez Bybit semble principalement alimentée par l'utilisation effective de l'USDC sur sa plateforme.

👉 Sur le même sujet – 70 % des utilisateurs européens de Binance auraient migré vers des wallets auto-hébergés

Malgré ces sorties, Binance conserve une avance écrasante. La plateforme détient encore un important stock d'environ 600 millions de dollars en USDC, soit huit fois plus d’USDC que le deuxième exchange centralisé, et contrôle environ 80 % de l’USDC détenu sur les principales plateformes centralisées. Sur les 68,5 milliards de dollars de stablecoins agrégés sur huit exchanges étudiés, Binance en détient à elle seule 42,5 milliards, soit 62 % du total.

Quelles sont les meilleures plateformes crypto réglementées ?

Si vous souhaitez transférer vos fonds vers une nouvelle plateforme, de nombreuses options existent. Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez une liste assortie de bonus dont vous pourrez profiter au moment de l'inscription.

Plateforme Bonus offert Condition à remplir En profiter
🥇 OKX 8 % du dépôt + Jusqu'à 400 $ en Bitcoin Déposer des fonds avant le 31 juillet + Remplir des missions de trading (sous 30 jours)

Jusqu'à 8 % de bonus et 400 $ en Bitcoin avec OKX

🥈 Bybit EU Jusqu'à 10 % du dépôt + 50 € en BTC + 50 € par parrainage Déposer des fonds avant le 30 septembre + Effectuer un premier dépôt de 100 € + Recevoir 50 € pour chaque parrainage réussi

Jusqu'à 100 € en BTC avec Bybit EU

🥉 eToro Jusqu'à 500 USD + 2 % du montant du transfert Déposer des fonds + Transférer des cryptos pour recevoir le bonus en action de son choix

Jusqu'à 500 USD et 2 % de bonus avec eToro

Blockchain Wealth Jusqu'à 12,5 % d'APY sur les stablecoins, 3,5 % sur le BTC et 4,5 % sur l'ETH, sans période de blocage Ouvrir un compte sur Blockchain Wealth (+100 000 €)

Profiter de jusqu'à 12,5 % d'APY avec Blockchain Wealth

Kraken 1 000 000 € par tirage au sort Déposer des fonds et s'inscrire au tirage au sort (chaque tranche de 1 € déposée = 1 participation)

Tenter de gagner 1 M€ avec Kraken

Collaborations commerciales.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : WuBlockchain, Euronews

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste passionné par la Blockchain, l'écosystème Web3 et l'Art Digital, je chronique l'évolution de ces secteurs en pleine émergence.

Mattis Meichler

78 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur USDC

Voir plus
Tout voir
Test logo

USDC

USDC

0%

1$

Notre fiche explicative sur

USDC

Acheter USDC (USDC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le secteur crypto face à une nouvelle vague de faillites

Le secteur crypto face à une nouvelle vague de faillites

 Adoption du Bitcoin : la Société Générale s'impose comme la première banque française

Adoption du Bitcoin : la Société Générale s'impose comme la première banque française

 Faut-il acheter l'action Soitec, le champion français de la photonique pour l'IA ?

Faut-il acheter l'action Soitec, le champion français de la photonique pour l'IA ?

 OKX vous offre 400 € en Bitcoin – Voici comment les recevoir

OKX vous offre 400 € en Bitcoin – Voici comment les recevoir