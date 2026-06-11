Un premier prêt immobilier financé grâce à du Bitcoin aux États-Unis

C’est une première historique sur le marché immobilier américain. Coinbase et Better ont annoncé le financement du tout premier prêt hypothécaire adossé au Bitcoin (BTC) garanti par Fannie Mae aux États-Unis. Un produit conforme aux standards du crédit immobilier classique, qui sera déployé à l’échelle nationale dès cet été.

Un premier prêt hypothécaire crypto bouclé aux États-Unis

Annoncé sur le compte officiel de Coinbase, le premier prêt hypothécaire adossé au Bitcoin (BTC) et assuré par Fannie Mae vient d’être financé sur le sol américain. Le crédit a été émis et est géré par Better, le prêteur en ligne partenaire de la plateforme d’échange.

Concrètement, l’emprunteur a pu utiliser ses bitcoins comme garantie pour financer son apport, sans avoir à les vendre. Le produit, baptisé crypto-backed conforming mortgage, sera déployé à l’échelle nationale dès cet été 2026. Cette première opérationnelle concrétise le partenariat annoncé en mars dernier entre Coinbase et Better.

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Comment fonctionne ce crédit hybride ?

Le mécanisme repose sur deux prêts émis par Better en même temps, au moment de la signature du contrat.

Le 1er est un crédit immobilier classique, garanti par Fannie Mae. Pour comprendre le rôle de cet organisme : Fannie Mae ne prête pas directement aux particuliers, mais rachète les crédits immobiliers auprès des banques et des prêteurs, ce qui leur permet de continuer à financer de nouveaux emprunteurs. Sa garantie est donc un gage de solidité pour le système.

Le 2e prêt sert à couvrir l’apport initial en cash, la somme que l’acheteur doit normalement avancer de sa poche. C’est ce prêt-là qui est adossé aux cryptomonnaies déposées en garantie (le collatéral), en l’occurrence du Bitcoin ou de l’USDC.

Les deux prêts partagent le même taux d’intérêt et la même durée de remboursement. L’emprunteur ne reçoit donc qu’une seule mensualité combinée à régler, ce qui simplifie considérablement la gestion.

Côté ratios, Better exige un collatéral en bitcoins valorisé à au moins 250 % du montant du prêt finançant l’apport. Pour l’USDC, ce ratio descend à 125 %. Dans un exemple concret donné par Coinbase, une personne souhaitant acheter une maison à 500 000 dollars peut mettre en gage 250 000 dollars en BTC pour débloquer un prêt de 100 000 dollars.

Fait intéressant, les emprunteurs qui choisissent de mettre en gage de l’USDC plutôt que du BTC continuent de percevoir les récompenses de Coinbase sur leurs USDC immobilisés pendant toute la durée du prêt. Ces revenus viennent directement réduire le coût des mensualités. Le taux exact n’est pas communiqué, l’entreprise précisant qu’il varie selon la région et reste sujet à ajustement.

Les actifs déposés restent en custody chez Better via un compte Coinbase Prime jusqu’au remboursement complet du prêt. Les conditions du crédit ne sont pas affectées par la volatilité du cours du Bitcoin pendant toute la durée du prêt, un point clé compte tenu de la correction récente du marché. Néanmoins, en cas de forte baisse, Better pourrait être contraint de vendre les bitcoins si leur valeur se rapproche trop du montant prêté. Le BTC s’échange autour des 63 000 dollars, en repli de 22 % sur les 30 derniers jours.

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Une nouvelle passerelle entre crypto et immobilier

Pour Coinbase, cette offre s’inscrit dans la vision plus large d’un Everything Exchange, qui ne se limite pas au trading mais cherche à rendre les actifs onchain utilisables dans l’économie réelle. L’âge médian du primo-accédant américain a atteint un record de 40 ans en 2025, selon la National Association of Realtors, alors qu'il était de 31 ans en 2014.

Les membres Coinbase One approuvés pour un prêt Better bénéficient également d’un rabais de 1 % du montant du crédit, plafonné à 10 000 dollars, appliqué sur les frais de clôture.

Cette annonce prolonge une tendance de fond sur la tokenisation et l’adossement de l’immobilier aux cryptos. Pour aller plus loin, voir notre article dédié au partenariat initial.

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Sources : Coinbase

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