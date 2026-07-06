Les stablecoins effacent 12 milliards de dollars de capitalisation, la plus forte baisse depuis 2023

Après avoir atteint 321,4 milliards de dollars, la capitalisation totale des stablecoins retombe aujourd'hui autour de 310 milliards. Le recul reste limité à l’échelle d’un marché en forte expansion, mais il marque la correction la plus importante observée depuis la fin de l’année 2023.

Depuis 2023, les stablecoins avaient été l’un des rares segments crypto à capter durablement de la valeur

Depuis le creux du bear market de 2022, les stablecoins constituent le seul secteur crypto, autre que Bitcoin, qui a connu une expansion importante, au point de devenir un sujet géopolitique.

Les stablecoins demeurent aujourd’hui l’un des cas d’usage les plus concrets du secteur, à la fois comme infrastructure de paiement, passerelle entre devises et réserve temporaire de liquidité. La réglementation américaine du GENIUS ACT adopté l'été dernier a notamment grandement aidé à légitimer l'usage de ce type de crypto.

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Leur capitalisation totale est passée d’environ 123 milliards de dollars au mois d'août 2023 à un sommet de 322 milliards au mois de mai. En moins de 3 ans, ces tokens adossés au dollar ont ainsi gagné près de 200 milliards de dollars de capitalisation.

Jusqu’à récemment, leur expansion continue donnait l’image d’un écosystème encore capable d’attirer des capitaux frais, malgré la baisse de plus de 50 % du prix du BTC.

Leur adoption semble toutefois s’essouffler, la capitalisation totale des stablecoins est retombée aujourd'hui à environ 310 milliards de dollars, une chute d’environ 12 milliards de dollars, soit une perte de 3,7 %.

Évolution de la capitalisation des stablecoins

Avant cela, entre le 24 octobre et le 21 novembre 2025, la capitalisation n’avait reculé que de 306,9 à 301,6 milliards de dollars, soit une baisse de 1,7 %.

La dernière baisse significative de la capitalisation des stablecoins date du dernier cycle, entre le mois d'avril 2022, à 187,4 milliards de dollars, et le mois d'août 2023, à 122,7 milliards, le marché des stablecoins avait perdu près de 64,7 milliards de dollars de capitalisation, soit une baisse de 34,5 %.

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Une baisse encore modeste, mais qui peut signaler 2 lectures opposées du marché

Pour autant, il serait excessif d’y voir déjà un retournement structurel. Après une hausse de près de 199 milliards de dollars depuis le point bas de 2023, une correction de 12 milliards reste, à ce stade, relativement modeste. Elle peut n’être qu’une respiration après plusieurs années de progression quasi continue.

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Reste que cette baisse peut aussi être interprétée de 2 façons :

La première lecture est négative. Si des investisseurs sortent réellement de l’écosystème, une partie des stablecoins peut être remboursée auprès des émetteurs, puis retirée de la circulation, ce qui réduit mécaniquement la capitalisation du secteur. Dans ce cas, la baisse dirait moins quelque chose sur les stablecoins eux-mêmes que sur l’appétit global pour le risque crypto.

La 2e lecture est plus constructive pour le marché. Une contraction de l’offre de stablecoins peut aussi refléter une rotation du capital vers des actifs plus volatils, à commencer par le Bitcoin. Autrement dit, la baisse de la capitalisation des stablecoins ne signalerait pas forcément une fuite hors du marché, mais plutôt une réallocation de liquidité vers des paris plus offensifs.

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Source DefiLlama

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