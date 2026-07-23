Ethereum : plus aucun délai d'attente pour retirer ses ETH en staking - Le signe d'un bottom pour l'Ether ?

Alors que le cours de l’Ether tente de rallier les 2 000 dollars, la queue des validateurs désireux d'unstaker leurs ETH n’affiche plus aucune période d’attente. Une situation à laquelle vient s’associer un léger regain d’activité positive sur le marché des ETF Ethereum spot, au point de s’interroger sur la perspective d’un bottom. On fait le point…

Il n'y a plus de file d'attente pour unstaker les ETH

Dans le contexte de marché actuel, le Bitcoin n'est pas la seule cryptomonnaie qui tente de déterminer son point bas de cycle avant de repartir en tendance haussière. En effet, Ethereum se trouve également dans une situation identique, alors que le cours de l'ETH cherche péniblement à revenir au-dessus des 2 000 dollars.

De quoi pousser les analystes à chercher des signaux en faveur de ce scénario, comme par exemple la file d'attente interminable à laquelle se retrouvaient confrontés les validateurs de la blockchain Ethereum depuis quelque temps, avec un record fixé à 46 jours en septembre de l'année dernière, qui vient de passer... à zéro !

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Il n'y a plus de file d'attente pour unstaker les ETH

Une situation mise en lumière par le cofondateur et actuel CEO de la plateforme de suivi crypto CoinGecko, Bobby Ong, sur le réseau X comme « un signal supplémentaire de l'imminence du point bas tant espéré, car toutes les personnes qui voulaient retirer leurs ETH du staking et les vendre l'ont de toute évidence déjà fait ».

Malgré tout, l'intérêt pour cette activité reste très important, puisqu'une part de 34 % des ETH actuellement en circulation se trouvent toujours en staking, pour bénéficier d'un taux d'intérêt passif actuellement fixé à 2,64 %, selon les données du site de suivi Staking Rewards.

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Retour des flux positifs pour les ETF Ethereum spot

Des données dont la combinaison permet d'identifier la fin d'une pression vendeuse persistante pour l'Ether, tout en soulignant une confiance toujours importante de la part des investisseurs pour participer à la sécurité de sa blockchain... et au possible retour haussier de l'ETH.

Une dynamique qui pourrait également se répercuter sur le marché américain des ETF Ethereum spot, dont l'hémorragie persistante des derniers mois semble laisser place à un timide retour des entrées journalières positives depuis le début du mois de juillet, avec un total de presque 340 millions de dollars sur cette période.

🗞️ Ethereum : vers un retour imminent à 2 000 dollars ?

Les entrées nettes reprennent sur le marché américain des ETF Ethereum spot

Pendant ce temps, la méga trésorerie Ethereum BitMine continue d'accumuler les ETH - même s'il faut bien admettre que sa dernière acquisition de 7 430 Ethers (14 millions de dollars) représente la plus petite qu'elle ait jamais effectuée - au point de se rapprocher de son objectif de détenir 5 % de la quantité disponible de cette cryptomonnaie, avec un total de ses avoirs actuellement estimé à 5,78 millions d'ETH (4,8 %).

Alors, bottom imminent ou déjà validé ? Peu importe, tant que les validateurs et les investisseurs restent au rendez-vous pour accompagner un futur retour haussier.

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Sources : Validator Queue, Staking Rewards

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