Ethereum : vers un retour imminent à 2 000 dollars ?

Après une véritable traversée du désert, l’Ether affiche la meilleure performance du top 10 crypto sur les sept derniers jours suite à une hausse de 7,5 %. Peut-on espérer un retour imminent sur le niveau symbolique des 2 000 dollars ? On fait le point…

le 16 juillet 2026 à 12:30.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Ethereum : vers un retour imminent à 2 000 dollars ?
Test logo

Ethereum

1888.2$

Notre fiche

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

Ethereum franchit (furtivement) le niveau des 1 900 dollars

La baisse généralisée du marché des cryptomonnaies enclenchée au cours des derniers mois n'a bien évidemment pas épargné Ethereum, avec un recul supérieur à 60 % enregistré par l'Ether depuis son dernier sommet d'août 2025 aux environs des 5 000 dollars.

Une lente descente aux enfers qui a finalement projeté le prix de l'ETH sous les 2 000 dollars, pour finalement venir se positionner à 1 890 dollars au moment d'écrire ces lignes. Un montant en apparence peu reluisant qui bénéficie pourtant d'une hausse de 7,5 % sur les sept derniers jours, bien au-delà des performances du top 10 crypto.

🔍️ Découvrez les 10 meilleurs sites pour acheter de l'Ether (ETH)

L'Ether (ETH) prend la direction des 2 000 dollars

L'Ether (ETH) prend la direction des 2 000 dollars

 

Suite à cet élan haussier, l'ETH arrive en tête des liquidations enregistrées par le site Coinglass sur les dernières 24 heures, avec un total de 136 millions de dollars - contre seulement 70 millions de dollars pour le Bitcoin - qui représente une proportion largement majoritaire (66 %) de positions short, inscrites à la baisse.

Une situation largement soutenue par « les excellents chiffres de l'inflation (CPI) publiés hier, puis aujourd'hui par un indice des prix à la production (PPI) bien inférieur aux attentes (-0,3 %) », selon le trader et analyste Darkfost sur le réseau X, mais également par le furtif passage de l'ETH au-dessus des 1 900 dollars.

blockquote icon

Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus importants short squeezes enregistrés par l'ETH sur la plateforme depuis le mois de juin. L'exemple le plus marquant : en l'espace d'une seule heure sur Binance, près de 30 millions de dollars de positions sur les contrats à terme ETH ont été liquidées au moment où le cours franchissait les 1 900 dollars.

Acheter facilement la crypto Ether avec Kraken
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Peut-on espérer un retour imminent à 2 000 dollars ?

Avec cette récente hausse, l'Ether vient de reconquérir un niveau de résistance clé situé aux alentours des 1 850 dollars. De quoi repositionner la cryptomonnaie ETH dans une dynamique haussière - qui reste toutefois à confirmer en unités de temps daily - avec comme prochaine étape imposée, le niveau des 2 100 dollars déjà testé à de nombreuses reprises depuis son franchissement haussier en avril 2021. 

Mais avant d'espérer un retour à 2 000 dollars, le cours de l'Ether va devoir avant tout confirmer la figure classique « des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts », tout en maintenant son ancrage actuel aux alentours des 1 900 dollars.

📰 Ethereum : une confidentialité renforcée pour les institutionnels - Que propose EthSystems ?

Une configuration de marché qui permet à l'analyste et trader crypto Pentoshi de présenter l'ETH comme « l'actif majeur le plus intéressant à l'heure actuelle », d'autant plus du fait qu'il apparaît comme possiblement « moins détenu que d'autres actifs en raison du sentiment très négatif qui l'entoure actuellement ».

Pendant ce temps, le compte Lookonchain sur le réseau X identifie toujours plus de baleines en train d'accumuler de l'ETH, alors que de nombreux développements tentent d'accompagner la promesse d'une adoption institutionnelle qui pourrait rapidement tout changer.

Lancez-vous dans le prop trading avec Kraken et conservez jusqu'à 90 % de vos profits
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Coinglass, Darkfost, Pentoshi

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

1032 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Ethereum

Voir plus
Tout voir
Test logo

ETH

Ethereum

-2.15%

1888.2$

Notre fiche explicative sur

Ethereum

Actualités Ethereum

Formations Ethereum

Acheter Ethereum (ETH)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le secteur crypto face à une nouvelle vague de faillites

Le secteur crypto face à une nouvelle vague de faillites

 Adoption du Bitcoin : la Société Générale s'impose comme la première banque française

Adoption du Bitcoin : la Société Générale s'impose comme la première banque française

 Bear market du Bitcoin : Nous arrivons en phase finale ?

Bear market du Bitcoin : Nous arrivons en phase finale ?

 Strategy augmente sa réserve à 3 milliards de dollars l’entreprise anticipe-t-elle une nouvelle baisse du Bitcoin ?

Strategy augmente sa réserve à 3 milliards de dollars l’entreprise anticipe-t-elle une nouvelle baisse du Bitcoin ?