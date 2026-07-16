Ethereum : vers un retour imminent à 2 000 dollars ?

Après une véritable traversée du désert, l’Ether affiche la meilleure performance du top 10 crypto sur les sept derniers jours suite à une hausse de 7,5 %. Peut-on espérer un retour imminent sur le niveau symbolique des 2 000 dollars ? On fait le point…

Ethereum franchit (furtivement) le niveau des 1 900 dollars

La baisse généralisée du marché des cryptomonnaies enclenchée au cours des derniers mois n'a bien évidemment pas épargné Ethereum, avec un recul supérieur à 60 % enregistré par l'Ether depuis son dernier sommet d'août 2025 aux environs des 5 000 dollars.

Une lente descente aux enfers qui a finalement projeté le prix de l'ETH sous les 2 000 dollars, pour finalement venir se positionner à 1 890 dollars au moment d'écrire ces lignes. Un montant en apparence peu reluisant qui bénéficie pourtant d'une hausse de 7,5 % sur les sept derniers jours, bien au-delà des performances du top 10 crypto.

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L'Ether (ETH) prend la direction des 2 000 dollars

Suite à cet élan haussier, l'ETH arrive en tête des liquidations enregistrées par le site Coinglass sur les dernières 24 heures, avec un total de 136 millions de dollars - contre seulement 70 millions de dollars pour le Bitcoin - qui représente une proportion largement majoritaire (66 %) de positions short, inscrites à la baisse.

Une situation largement soutenue par « les excellents chiffres de l'inflation (CPI) publiés hier, puis aujourd'hui par un indice des prix à la production (PPI) bien inférieur aux attentes (-0,3 %) », selon le trader et analyste Darkfost sur le réseau X, mais également par le furtif passage de l'ETH au-dessus des 1 900 dollars.

Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus importants short squeezes enregistrés par l'ETH sur la plateforme depuis le mois de juin. L'exemple le plus marquant : en l'espace d'une seule heure sur Binance, près de 30 millions de dollars de positions sur les contrats à terme ETH ont été liquidées au moment où le cours franchissait les 1 900 dollars.

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Peut-on espérer un retour imminent à 2 000 dollars ?

Avec cette récente hausse, l'Ether vient de reconquérir un niveau de résistance clé situé aux alentours des 1 850 dollars. De quoi repositionner la cryptomonnaie ETH dans une dynamique haussière - qui reste toutefois à confirmer en unités de temps daily - avec comme prochaine étape imposée, le niveau des 2 100 dollars déjà testé à de nombreuses reprises depuis son franchissement haussier en avril 2021.

Mais avant d'espérer un retour à 2 000 dollars, le cours de l'Ether va devoir avant tout confirmer la figure classique « des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts », tout en maintenant son ancrage actuel aux alentours des 1 900 dollars.

📰 Ethereum : une confidentialité renforcée pour les institutionnels - Que propose EthSystems ?

Une configuration de marché qui permet à l'analyste et trader crypto Pentoshi de présenter l'ETH comme « l'actif majeur le plus intéressant à l'heure actuelle », d'autant plus du fait qu'il apparaît comme possiblement « moins détenu que d'autres actifs en raison du sentiment très négatif qui l'entoure actuellement ».

Pendant ce temps, le compte Lookonchain sur le réseau X identifie toujours plus de baleines en train d'accumuler de l'ETH, alors que de nombreux développements tentent d'accompagner la promesse d'une adoption institutionnelle qui pourrait rapidement tout changer.

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Sources : Coinglass, Darkfost, Pentoshi

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