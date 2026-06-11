Ethereum : un nouveau standard de tokens confidentiels et réglementaires ? Une EIP est à l'étude

Les développeurs d’Ethereum proposent un nouveau type de token à la confidentialité renforcée, avec des montants et des destinataires cachés par défaut. Incompatibles avec les ERC-20 classiques, ils intègrent également la possibilité d’être inscrits sur une liste noire. On vous explique tout... 

le 11 juin 2026 à 14:00.

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Hugh Bernard

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Des tokens Ethereum avec une confidentialité native

Le développement de la blockchain Ethereum oppose actuellement deux orientations distinctes, entre une volonté de retour au source « cypherpunk », soutenue par son emblématique cofondateur Vitalik Buterin, et une ouverture à la finance traditionnelle afin de devenir le principal support des innovations crypto qu'elle souhaite intégrer, comme les stablecoins et la tokenisation.

Toutefois, certains points de friction pourraient bien trouver des terrains d'entente, notamment sur la question de la confidentialité applicable à ses tokens. Et pour cause, cette requête de type « privacy token » en apparence très cypherpunk pourrait également trouver un accueil favorable du côté des institutionnels, qui préfèrent opérer en toute opacité.

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Une proposition (EIP) mentionnée dans une publication du bot de recherche et développement (R&D) officiel d’Ethereum, Ethresearchbot, sur le réseau X qui décrit un nouveau type de token à la confidentialité native par conception, bénéficiant d'un principe de « conformité intégrée ».

blockquote icon

Cette proposition décrit un nouveau type de token sur Ethereum avec des montants et des destinataires cachés par défaut. Au lieu d’avoir des soldes publics, comme pour les ERC-20, ils existent sous forme de « notes » chiffrées (comme des billets numériques) que l’on dépense avec des preuves zero-knowledge, sans révéler les détails. Tout le monde peut toujours voir combien de tokens existent au total (totalSupply), ce qui empêche l’émetteur d'en créer en secret.

Ethresearchbot

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Un mécanisme de « liste de gel » intégré, pour plus de conformité

Dans les faits, ces tokens nouvelle génération reposent sur cinq spécificités techniques bien précises, qui permettent de garantir à la fois leur confidentialité, leur conformité réglementaire et leur authenticité :

  • Non compatibilité avec les tokens ERC-20 ;
  • Confidentialité native dès l’émission et non modifiable ;
  • Offre (totalSupply) vérifiable on-chain basée sur des opérations contrôlées ;
  • Conformité réglementaire (gel d’avoirs, sanctions, liste noire...) qui préserve la confidentialité ;
  • Une sécurité qui empêche les doubles dépenses.

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Et si la visée institutionnelle de ce token posait encore quelques doutes à certains, l'ajout annoncé d'un mécanisme de « liste de gel » intégré - présenté comme facultatif - semble clarifier les choses une bonne fois pour toutes.

blockquote icon

Le contrat du token conserve une empreinte publique (une racine cryptographique) d’une liste noire, et la preuve zero-knowledge doit permettre de démontrer que vous n’êtes pas en train de dépenser une note impliquée dans un gel.

Un développement qui s'inscrit également dans les récentes déclarations du CEO de la société de développement Ethereum Consensys, Joseph Lubin, qui explique comment le protocole Ethereum pourrait reposer intégralement sur les preuves zero-knowledge d'ici 3 à 5 ans, dans le cadre de sa vision basée sur une « feuille de route centrée sur les rollups (layer 2) ».

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Source : GitHub

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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