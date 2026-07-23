DeFi et Finance : Dowgo s'allie à Uniswap pour les actifs financiers tokenisés (RWA)

La tokenisation des actifs financiers franchit une nouvelle étape. La fintech française Dowgo rejoint Uniswap et trois autres acteurs internationaux pour développer un standard destiné à permettre l'échange de titres réglementés sur la blockchain.

Un rapprochement entre DeFi et finance traditionnelle

La fintech française Dowgo, qui développe une plateforme européenne dédiée aux actions, obligations et fonds tokenisés, s'allie à Uniswap, la principale plateforme d'échange décentralisée au monde. La société participera au lancement des Permissioned Pools, un nouveau standard technique destiné à permettre, pour la première fois, l'échange d'actifs financiers régulés sur une infrastructure décentralisée.

Aux côtés de Superstate et Securitize, Dowgo est la seule infrastructure de marché européenne impliquée dans le projet. Elle indique avoir contribué aux tests du standard ainsi qu'au développement du support de la norme ERC-3643, utilisée pour les titres financiers tokenisés.

Les actifs régulés ne passeront on-chain à grande échelle que si la conformité est appliquée au niveau du protocole, et non ajoutée par-dessus. Oscar Dumant, CEO et cofondateur de Dowgo.

Jusqu'ici, deux univers évoluaient en parallèle. D'un côté, la finance décentralisée, ouverte à tous mais inadaptée aux actifs réglementés. De l'autre, les actions, obligations ou parts de fonds, soumises à des règles d'accès strictes et impossibles à échanger sur les protocoles DeFi traditionnels.

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Les Permissioned Pools ont été conçus pour lever cet obstacle. Avant chaque transaction, le protocole vérifie automatiquement que l'investisseur est autorisé à détenir le titre concerné. Si ce n'est pas le cas, la transaction est bloquée.

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Dowgo prépare sa plateforme de marchés financiers tokenisés

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Dowgo, qui développe une infrastructure de marché régulée sous le Régime Pilote européen. Une fois les autorisations obtenues auprès de l'AMF, de la Banque de France et de l'ACPR, la plateforme doit permettre l'émission, l'achat, la vente et le règlement d'actions, d'obligations et de parts de fonds directement sur la blockchain Ethereum.

Les titres seront émis au format ERC-3643, un standard conçu pour intégrer directement les exigences réglementaires. Chaque partenaire du projet déploiera les Permissioned Pools dans son propre cadre juridique. Dowgo précise qu'elle n'est pas encore agréée et n'exploite actuellement aucune plateforme de négociation.

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Cette annonce intervient alors que la tokenisation des actifs financiers gagne du terrain. Des acteurs comme BlackRock ou Franklin Templeton développent déjà des fonds tokenisés, tandis que les infrastructures décentralisées cherchent à s'adapter aux contraintes réglementaires afin d'accueillir ces nouveaux actifs. BlackRock avait d'ailleurs acheté des tokens UNI et listé son fonds tokénisé sur la plateforme Uniswap début février.

À terme, Dowgo ambitionne de permettre aux banques, courtiers et investisseurs professionnels d'accéder à des marchés financiers on-chain sans confier la conservation de leurs actifs à la plateforme. Une approche encore rare en Europe, qui illustre le rapprochement progressif entre finance traditionnelle et finance décentralisée.

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Source : Dowgo

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