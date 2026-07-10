Robinhood Chain : comment farmer un potentiel airdrop ?

Le 1er juillet 2026, Robinhood a lancé sa propre blockchain et fait entrer ses dizaines de millions d'utilisateurs dans la DeFi et les actions tokenisées. Aucun token n'a encore été annoncé, ce qui laisse la porte ouverte à un possible airdrop. Découvrez quelle stratégie adopter pour être éligible à un potentiel airdrop de la Robinhood Chain.

Qu'est-ce que la Robinhood Chain ?

Robinhood, l'application d'investissement américaine cotée au Nasdaq, a démocratisé le trading sans commission auprès de dizaines de millions de particuliers, avant de s'ouvrir aux cryptomonnaies puis à la tokenisation.

Poursuivant sur cette lancée, l'entreprise a dévoilé le 1er juillet 2026 sa propre blockchain lors de sa keynote à Londres. La Robinhood Chain est un layer 2 construit sur la technologie Arbitrum et sécurisé par Ethereum.

Au programme : des blocs ultra-rapides (environ 100 ms), un réseau permissionless, l'ETH comme token de gas et surtout une vocation claire, faire venir des actions et ETFs tokenisés on-chain, échangeables 24h/24, aux côtés d'un écosystème DeFi déjà bien fourni (Uniswap, Morpho, Arcus).

Le point qui nous intéresse ici : la Robinhood Chain n'a pas de token natif. Avec plus de 25 millions d'utilisateurs crypto et un écosystème qui se remplit à vitesse grand V, une blockchain de cette ampleur sans token coche toutes les cases d'un airdrop potentiellement intéressant.

À ce jour, Robinhood n'a annoncé aucun token, aucun programme de points officiel et aucune date de snapshot. Rien ne garantit donc qu'un airdrop aura lieu ou qu'une cryptomonnaie pour la Robinhood Chain verra le jour.

Notez aussi que Robinhood couvre tous les frais de gas des transactions de la Robinhood Chain pendant 90 jours, uniquement via le Robinhood Wallet.

Voici maintenant les étapes à suivre pour être éligible à un potentiel airdrop de la Robinhood Chain 👇

Étape 1 : Ajouter la Robinhood Chain à votre wallet

Première étape, connecter votre portefeuille au réseau. Vous avez deux options.

La plus simple : utiliser le Robinhood Wallet. Disponible sur iOS et Android, ce portefeuille self-custodial intègre nativement la Robinhood Chain. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire et vous profitez de 90 jours sans frais de gas via ce wallet.

Avec MetaMask ou un autre wallet EVM : le plus rapide est de passer par Chainlist, qui ajoute automatiquement les bons paramètres en un clic. Rendez-vous sur la page dédiée à la Robinhood Chain de Chainlist, connectez votre wallet puis validez l'ajout du réseau.

Sinon, voici les informations à renseigner sur votre portefeuille pour y ajouter la Robinhood Chain 👇

Paramètre Valeur Nom du réseau Robinhood Chain URL par défaut du RPC https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com Identifiant de la chaîne 4663 Symbole de la devise ETH URL de l’explorateur de blocs https://robinhoodchain.blockscout.com

Étape 2 : Bridger des ETH vers la Robinhood Chain

Une fois le réseau ajouté, il vous faut de l'ETH sur la Robinhood Chain. Il servira à la fois à payer le gas et de capital de départ pour les stratégies présentées plus bas.

Le moyen recommandé est le bridge du portail Arbitrum. Sélectionnez Ethereum comme réseau source et Robinhood Chain comme destination, connectez votre wallet puis indiquez le montant d'ETH à transférer.

Si vous ne détenez pas encore d'ETH, achetez-en au préalable sur une plateforme d'échange régulée, puis rapatriez vos fonds sur Ethereum ou Arbitrum avant de les bridger vers la Robinhood Chain.

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Étape 3 : La stratégie de farming de la Robinhood Chain

La Robinhood Chain est une blockchain très jeune. Les liquidités y sont encore faibles, de nombreux protocoles viennent tout juste d'être déployés et n'ont pas forcément le recul (ni parfois les audits) d'un protocole établi. Le risque d'une faille d'un smart contract, d'impermanent loss et de faible liquidité est bien réel.

La stratégie ci-dessous est volontairement prudente. L'idée est de générer une activité on-chain crédible et régulière sans prise de risque excessive.

Fournir de la liquidité sur Uniswap

Uniswap a déployé un AMM dédié sur la Robinhood Chain, ce qui en fait le point d'entrée naturel pour la fourniture de liquidité. C'est aussi à partir d'Uniswap qu'il est recommandé de swap de l'ETH pour de l'USDG pour l'utiliser sur Morpho, Arcus ou d'autres protocoles.

L'option la plus sage : la pool ETH / USDG. L'USDG (Global Dollar) est le stablecoin adossé au dollar utilisé nativement par la Robinhood Chain. Associer de l'ETH à un stablecoin limite la volatilité par rapport à un pool composé de deux cryptos volatiles. C'est le choix à privilégier pour farmer sans vous exposer à des variations extrêmes.

L'option plus agressive : la pool CASHCAT / ETH. Ce pool affiche une TVL élevée, ce qui le rend attractive sur le papier en matière de liquidité et de frais collectés. Attention toutefois, le CASHCAT est un memecoin, donc une cryptomonnaie extrêmement volatile. Fournir de la liquidité sur cette paire vous expose à un fort risque d'impermanent loss et à une possible chute brutale du prix.

Prêter de l'USDG sur Morpho

Pour une exposition plus défensive, le protocole Morpho est lui aussi déployé sur la Robinhood Chain. Vous pouvez y déposer de l'USDG en lending via un vault de l'USDG.

Le rendement affiché tourne autour de 2,36 % d'APY à l'heure actuelle, un taux assez faible et variable, mais le risque reste limité puisque vous restez exposé à un stablecoin. Le lending via Morpho est une bonne option pour générer une activité régulière tout en restant prudent.

Trader sur le DEX Arcus

Arcus est un DEX de perpétuels développé par les équipes de dYdX Labs en partenariat avec Robinhood. Le trading spot de 95 actions tokenisées est déjà disponible tandis que les perpétuels sont encore en phase de développement.

De plus, une allocation du futur token du DEX Arcus sera réservée à la communauté avec une priorité donnée aux utilisateurs de l'écosystème dYdX. L'occasion donc de farmer un autre airdrop en parallèle de celui de la Robinhood Chain.

Se connecter à Arcus

Rendez-vous sur le site d'Arcus ;

Cliquez sur « Sign In » puis sur « Connect with a wallet » ;

Sélectionnez votre wallet et validez la connexion.

1re action : le trading spot d'actions tokenisées

Rendez-vous dans la section Spot ;

Choisissez une action tokenisée (Tesla, Nvidia, Micron, etc.) ;

Achetez ou vendez des tokens pour générer du volume de trading ;

Répétez l'opération pour accroître votre volume, beaucoup de protocoles en phase de lancement récompensant l'activité soutenue.

2e action : Rejoindre la waitlist des perpétuels

Le trading de perpetuals n'est pas encore possible sur Arcus, mais il est déjà possible de s'inscrire à la liste d'attente. S'y inscrire vous donne un accès anticipé lorsque les perpétuels seront lancés, un point potentiellement important pour le farming.

Pour les plus degens : trader sur Noxa.fi

La Robinhood Chain a aussi son propre équivalent de Pump.fun : Noxa.fi. La plateforme permet de créer et d'échanger des memecoins en quelques clics. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que le memecoin Cashcat a vu le jour.

Soyons clairs : Noxa.fi permet à n'importe qui de créer des memecoins en quelques secondes, sans aucune garantie de sérieux ni de liquidité. Le risque de tout perdre est très élevé.

L'utilisation de Noxa.fi n'est à envisager qu'avec des montants que vous êtes prêt à voir disparaître et surtout pas comme le cœur de votre stratégie.

👉 Pour farm un autre airdrop : Comment être éligible à l'airdrop de xStocks, le leader des actions tokénisées ?

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