Allemagne : des millions de personnes pourront bientôt échanger des cryptomonnaies directement via leurs banques

Longtemps réticentes, les banques allemandes changent de position sur les cryptomonnaies. Les caisses d'épargne et banques coopératives s'apprêtent à ouvrir le trading crypto à des dizaines de millions de clients particuliers. Et ce, sans passer par une plateforme tierce.

Les banques allemandes disent « ja » aux cryptos

Historiquement, l’Allemagne n’est pas le plus « crypto-friendly » des pays. Il y a quatre ans, les caisses d’épargne refusaient catégoriquement de proposer du trading crypto à leurs clients, évoquant des risques jugés impossibles à évaluer. Le changement de cap est venu de la demande client elle-même, de plus en plus pressante.

Selon Bloomberg, une partie des 650 banques coopératives du pays utilisent d’ores et déjà une plateforme développée par DZ Bank, qui permet d’échanger du Bitcoin, de l’Ether, du Litecoin et du Cardano. Du côté des caisses d’épargne, DekaBank travaille à un produit équivalent, dont le déploiement doit démarrer plus tard cette année.

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Chaque établissement local restera libre d’adopter ou non le service, mais l’engouement semble déjà au rendez-vous : Markus Bärenfänger, spécialiste produit chez DZ Bank, table sur plusieurs centaines de banques participantes à terme. La Volksbank Raiffeisenbank Würzburg, pionnière parmi les banques coopératives, compte ainsi déjà plusieurs centaines de clients actifs sur son offre crypto.

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Un fort potentiel de croissance ?

Le potentiel de croissance semble réel : selon une enquête de la société d’infrastructure crypto Boerse Stuttgart Digital, seul un quart des Allemands sondés déclarent avoir déjà investi en cryptomonnaies. C’est comparable aux pays voisins : 24 % en Italie et 23 % en France.

Les personnes interrogées font cependant presque deux fois plus confiance à leur banque habituelle qu’à une plateforme crypto spécialisée, un atout que les établissements traditionnels comptent bien exploiter.

Cette ouverture suscite cependant des inquiétudes. La fédération des caisses d’épargne a mis en garde ses adhérents, rappelant qu’il s’agit d’un placement « hautement spéculatif », avec un risque de perte totale du capital investi.

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D’autres dirigeants assument pleinement le virage : pour Ralf Kölbach, à la tête de la banque coopérative Westerwald Bank, ne pas proposer ce service reviendrait à perdre en pertinence auprès d’une partie de la clientèle, notamment les plus jeunes et les plus technophiles, qui pourraient alors se tourner vers des acteurs concurrents.

Source : Bloomberg

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