Les stablecoins pourraient coûter 500 milliards de dollars aux banques, selon cette étude

Les stablecoins pourraient conduire à une fuite des capitaux en dehors des banques, selon un rapport de Standard Chartered. La banque britannique estime que ce type de cryptomonnaies présente un risque structurel pour le système financier traditionnel.

le 27 janvier 2026 à 15:30.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Les stablecoins menacent les banques selon Standard Chartered

Un nouveau rapport de la banque Standard Chartered pointe du doigt le rôle croissant des stablecoins dans la finance mondiale. L’institution britannique estime que les marchés émergents dirigeront en bonne partie leurs flux de capitaux vers les stablecoins.

Au total, ce seraient 500 milliards de dollars de dépôt qui convergeraient vers les actifs numériques, au lieu des réserves des banques. Ce manque à gagner considérable creuserait un écart entre le système financier traditionnel et les stablecoins, qui explosent ces derniers mois.

💡 Notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Selon Geoffrey Kendrick, le responsable de la recherche en actifs numériques de Standard Chartered, ce risque systémique devient apparent alors que les paiements et les activités bancaires traditionnelles sont de plus en plus effectués via des alternatives basées sur la blockchain. Les stablecoins, plus flexibles que les monnaies fiat détenues par les banques, ont de sérieux avantages.

À ce stade, les stablecoins représentent une capitalisation de 312 milliards de dollars. Un chiffre qui pourrait exploser selon Standard Chartered. La banque estime que les stablecoins représenteront 2 000 milliards de dollars d’ici à 2030, face à une demande qui ne cesse de croître.

Source : The Block

 

