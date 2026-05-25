Depeg des stablecoins EURR et USDR de StablR - Que s'est-il passé ?

La société européenne émettrice de stablecoins StablR vient d’être la cible d’une attaque visant ses tokens EURR et USDR, pour un préjudice estimé à plus de 10 millions de dollars. En cause ? Une prise de contrôle non autorisée de son contrat d’émission de nouvelles unités. On fait le point…

L'émetteur de stablecoins StableR visé par une attaque

Alors que les stablecoins s'invitent désormais dans l'équation monétaire mondiale en promettant d'en réécrire les codes, certaines juridictions comme l'Europe tentent très clairement de freiner cette dynamique au lieu de chercher à l'accompagner, offrant ainsi un véritable boulevard à la dollarisation numérique.

Une situation vis-à-vis de laquelle la récente exploitation du projet européen StablR - soutenu par des géants de la crypto comme Tether et Kraken - va certainement servir d'exemple afin de permettre à la BCE de continuer à vendre son scénario de risque pour la stabilité financière en lien au développement de ces cryptomonnaies stables.

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En effet, cet acteur du secteur, enregistré à Malte en tant qu'établissement de monnaie électronique (EMI) sous le règlement européen MiCA, vient de subir une attaque ciblée à l'origine de l'émission non autorisée de 4,5 millions d'EURR et de 8,35 millions d'USDR, suite à une exploitation confirmée hier sur son compte X officiel, sans plus de précisions depuis.

Mise à jour de sécurité : nous avons identifié un exploit affectant StablR et travaillons activement à le contenir et à en minimiser l’impact. La protection de nos utilisateurs et de vos fonds est notre priorité absolue. Nous partagerons les détails vérifiés ainsi que les prochaines étapes dès que possible. StablR

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Les stablecoins EURR et USDR perdent leurs ancrages

Dans les faits, il semble qu'un acteur malveillant ait réussi à prendre le contrôle du contrat permettant de créer (mint) de nouvelles unités de ces stablecoins, entraînant l'émission massive et non autorisée d'une quantité estimée à 13,5 millions de dollars, dont environ 10 millions de dollars ont été immédiatement transférés sur des plateformes décentralisées pour un butin total estimé à 2,8 millions de dollars (1 115 ETH), en raison d’une faible liquidité disponible.

La société de sécurité blockchain, Blockaid, indique dans une publication sur le réseau X que cette attaque « n’est pas un bug de smart contract, mais un échec de gestion des clés et de gouvernance », car selon son analyse de la situation « une seule clé compromise suffisait pour avoir un contrôle total du multisig de mint ».

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Résultat, ces deux stablecoins ont presque immédiatement perdu leurs ancrages (depeg) respectifs, entraînant un effondrement de 30 % du cours de l'EURR et de plus de 50 % pour l'USDR en tout juste quelques heures. Au moment d'écrire ces lignes, le stablecoin USDR a enclenché un retour aux alentours de 0,96 dollar, alors que l'EURR reste bloqué sous 0,70 euro.

Selon les informations disponibles, l'enquêteur crypto ZachXBT - à l'origine du signalement de cette attaque - aurait déjà aidé la société StablR à « geler une somme à six chiffres » issue de ces fonds volés, tout en expliquant dans le même temps que les responsables de ce projet semblaient totalement « endormis » durant les faits, qui ont duré plus de trois heures.

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Sources : StablR, ZachXBT

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