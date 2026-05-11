Pourquoi le cours de Sui (SUI) bondit de plus de 35 % sur un mois ?

La crypto SUI affiche l’une des meilleures performances du top 30 sur le mois écoulé, avec une hausse de 35,8 % en 30 jours. Lancement des futures sur le CME, volumes stablecoins records et annonce de transferts gratuits, plusieurs catalyseurs concrets nourrissent ce mouvement haussier.

Une hausse de près de 36 % en 30 jours

Le cours de Sui s’échange autour de 1,27 dollar, en progression de 11,39 % sur les dernières 24 heures et de 35,8 % sur 30 jours. Une performance supérieure à celle du cours de Bitcoin (BTC), qui augmente de 11,3 % sur les 30 derniers jours pour s'échanger à 81 000 $ lors de l'écriture de ces lignes.

Avec une capitalisation de 5,09 milliards de dollars, SUI consolide sa place dans le top des cryptomonnaies, cependant le token reste à environ 76 % sous son sommet historique de 5,30 dollars atteint en janvier 2025.

Acheter facilement la crypto SUI avec Binance

Les raisons derrière ce mouvement

Le moteur principal est institutionnel. Le CME Group a officiellement lancé les contrats futures sur SUI, ouvrant l’accès à des millions de traders institutionnels sur un produit régulé.

En toile de fond, le narratif des paiements et des stablecoins porte le projet. Selon Adeniyi Abiodun, co-fondateur de Mysten Labs, avance que le réseau a traité plus de 1 000 milliards de dollars de volume stablecoins depuis août 2025. À Consensus 2026, il a annoncé l’arrivée prochaine de transferts stablecoins gratuits et de paiements privés sur le mainnet.

L’événement Sui Live à Miami a aussi nourri la dynamique avec plus de 50 000 participants. Tout comme l''intégration d’USDsui par Paga (un acteur africain ayant traité 11 milliards de dollars en 2025).

Le lancement d'un service qui permet d'acheter des cryptomonnaies par carte bancaire avec Stripe via Slush Wallet, ainsi que la Slush Card pour dépenser des cryptos chez 130 millions de marchands est également un événement important.

👉 En savoir plus sur la blockchain Sui

Une dynamique durable ?

L’arrivée des futures CME ancre SUI dans le paysage institutionnel et l'augmentation des volumes stablecoins offre une utilité concrète au réseau. La feuille de route paiements, avec des partenariats opérationnels, donne une bonne lisibilité.

À l’inverse, plusieurs zones d’ombre demeurent. La supply totale de 10 milliards de tokens est régulièrement critiquée comme un frein structurel, et le modèle de transferts gratuits interroge sur sa soutenabilité économique. SUI reste enfin fortement corrélé au Bitcoin, dont la trajectoire récente conditionne en partie l’appétit global pour les altcoins. Suivre la TVL (644 millions de dollars actuellement), +8 % sur les 24 dernières heures et les volumes on-chain permettra de jauger la solidité du mouvement.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Sui, Defillama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.