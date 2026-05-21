Créer son propre stablecoin en quelques clics - C'est désormais possible grâce à Coinbase

Les stablecoins s’imposent comme une nouvelle vision du secteur monétaire, dans une dimension plus privée et opérationnelle. Une dynamique au sein de laquelle souhaite s’inscrire la plateforme Coinbase, en dévoilant un outil de création simplifié à destination des marques et des entreprises.

Coinbase lance un outil pour créer des stablecoins

Le récent compromis arraché au secteur bancaire américain sur la question sensible des rendements applicables aux stablecoins, dans le cadre du projet de loi du marché crypto CLARITY Act, semble donner des ailes à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.

En effet, son fondateur et actuel CEO, Brian Armstrong, vient de dévoiler le lancement d'une nouvelle plateforme dédiée à la création de ces cryptomonnaies stables, à destination des entreprises et des marques désireuses de proposer des outils monétaires personnalisés de ce type pour « alimenter les paiements, la trésorerie, les récompenses et la DeFi ».

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Un service présenté comme hautement simplifié, puisqu'il ne nécessite aucune interaction avec un smart contract ou toute autre complication du genre, pendant que Coinbase s'occupe de gérer des questions essentielles comme leur émission, la gestion des réserves et les opérations de rachat et de conversion.

Lancez votre propre stablecoin, entièrement adossé 1:1 à des actifs stables libellés en dollars américains, avec une garantie flexible pouvant inclure notamment de l’USDC. Le tout conservé par Coinbase, au sein d’une infrastructure de garde identique à celle utilisée pour nos clients institutionnels, régulièrement auditée et conforme aux exigences réglementaires. Coinbase

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Un support de développement pour le stablecoin USDC

Le véritable avantage de cet outil repose bien évidemment sur sa relation étroite avec l'USDC, leader incontesté sur le marché des stablecoins réglementaires aux États-Unis. De ce fait, chaque nouveau stablecoin créé reste quoi qu'il arrive adossé et échangeable à 1:1 contre de l'USDC, sans aucun frais ni friction.

Mais ce n'est pas tout, car ce service permet également à Coinbase de s'inscrire comme l'infrastructure sur laquelle de nombreux stablecoins pourront reposer, avec la perception de revenus récurrents que cela implique et un renforcement évident de la force de frappe de l'USDC comme token de référence.

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Une initiative qui s'inscrit également dans un contexte bien particulier, alors que la multiplication des agents IA et de leurs opérations financières en ligne nécessite de leur proposer des solutions monétaires fiables comme les stablecoins, mais également une infrastructure de paiement opérationnelle, comme le protocole x402 de Coinbase.

De quoi alimenter une nouvelle forme de concurrence, puisque la société Stripe, spécialisée dans les paiements en ligne, annonçait il y a peu le lancement de la plateforme Open Issuance, dans le but de permettre à n'importe quelle entreprise de lancer son propre stablecoin, mais également un protocole « Machine Payments » dédié aux agents IA.

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Source : Brian Armstrong

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