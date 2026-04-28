Les stablecoins euro seront les plus sûrs, mais ils ne seront pas adoptés pour autant

Les stablecoins adossés à l’euro tentent actuellement de se faire une place dans un marché très largement dominé par leurs concurrents émis en dollars. Leur force ? Un cadre réglementaire MiCA qui les rend plus sûrs. Cela sera-t-il suffisant pour faire la différence ? Pas sûr selon ce récent rapport…

Stablecoins euro : un marché trop sûr pour être concurrentiel ?

Malgré de nombreuses avancées majeures dans le domaine au cours des derniers mois, notamment bancaires, le marché des stablecoins libellés en euro continue de représenter une goutte d'eau estimée à moins de 1 % dans l'océan de leurs homologues très largement adossés au dollar.

Une situation récemment analysée dans un rapport complet de la structure Blockchain for Europe dont le titre apparaît sans équivoque : « réformer MiCA pour les stablecoins en euros », également nommés e-money tokens (EMT), car l'état actuel de ce secteur ne reflète absolument pas la position bien plus importante de la monnaie européenne sur les marchés mondiaux.

👉 Comment acheter et générer un rendement avec des stablecoins euros ?

Le problème ? Un cadre MiCA dont le statut ultra sécurisé ne suffit visiblement pas à résister face à la concurrence réglementaire récemment mise en place par les États-Unis avec le GENIUS Act, au point d'inscrire l'Europe sur ce que les rédacteurs de ce rapport - Ulrich Bindseil de la BCE et Erwin Voloder de Blockchain for Europe - identifient comme une « pente descendante ».

Le constat s'impose comme un signal d'alerte : « si les projets conformes ne s'implantent finalement pas sur le territoire, alors la réglementation ne parvient pas à atteindre ses objectifs ».

De ce fait, les deux hommes appellent l'Union européenne à respecter l'un des objectifs du règlement MICA qui consiste à « favoriser l’essor d’un secteur européen réglementé des stablecoins », en proposant une série de réformes ciblées.

Acheter de l'argent physique avec Bitpanda

MiCA vs stablecoins euro : des réformes s'imposent

Si l'Europe veut inscrire durablement l'euro sur le marché des stablecoins actuellement en plein essor, Ulrich Bindseil et Erwin Voloder estiment que des réformes structurelles s'imposent afin de permettre d'associer leur force réglementaire à une véritable compétitivité commerciale.

Une vision exposée en 7 points distincts, dont les 2 principaux concernent plus précisément la rémunération associée aux stablecoins, dont l'interdiction ne repose sur « aucune justification économique convaincante », et l'exigence minimale de dépôt bancaire (entre 30 % et 60 %) applicable aux réserves de leurs émetteurs, perçue comme un véritable désavantage par rapport à d'autres juridictions.

📰 Ce tout nouveau stablecoin euro s'impose déjà comme le leader du marché

Viennent ensuite d'autres points à étudier, comme :

Un élargissement et une diversification des actifs de réserve éligibles ;

L'introduction d'un régime de transparence plus proportionné et fondé sur les risques ;

Une clarification des tests de résistance et de la gestion de la liquidité ;

Un accès autorisé et calibré à l’infrastructure de la banque centrale ;

Des éclaircissements urgents pour l’utilisation transfrontalière des stablecoins.

Des propositions qui pourraient rapidement se heurter à la réticence évidente de la Banque centrale européenne (BCE) sur le sujet des stablecoins en euro, pour le moment principalement envisagés comme un risque pour la stabilité financière, notamment du fait de leur capacité à concentrer la demande sur les obligations souveraines à court terme de la zone euro.

Acheter du Bitcoin avec Bitpanda

Source : Blockchain for Europe

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.