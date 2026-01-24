Les stablecoins euros ont encore échoué en 2025, avec moins de 4 % des lancements

D'après la dernière enquête de Stablewatch, sur 54 nouveaux stablecoins lancés en 2025, seuls 2 sont adossés à l'euro. Retour sur cette statistique révélatrice et sur les faiblesses que cela met en lumière.

Sur 54 stablecoins lancés en 2025, seuls 2 sont adossés à l'euro

En 2025, les stablecoins ont souvent fait l'actualité, grâce à l'intérêt provoqué par l'adoption du GENIUS Act aux États-Unis. Sur X, le compte de Stablewatch, dont l'outil d'analyse on-chain est spécialisé sur les stablecoins, a publié un rapport sur les nouveautés de 2025.

Ainsi, sur 54 lancements répertoriés, le dollar reste prédominant, tandis que moins de 30 % de ces nouveaux stablecoins sont adossés à d'autres devises :

Stablecoins lancés en 2025

Sur l'euro, les équipes de Stablewatch n'ont recensé que le lancement de EURAU d'AllUnity et du decentralized EURO de dEURO Association. À eux deux, ces actifs ne sont capitalisés qu'à 4,37 millions de dollars.

Cela met en lumière un constat évident, qui avait été anticipé avant même l'entrée en application du volet sur les stablecoins du règlement MiCA : l'Union européenne n'est pas en mesure d'offrir un environnement propice au développement de stablecoins euros.

Certes, le consortium Qivalis, composé de 10 banques européennes, doit lancer son stablecoin cette année et l'EUR CoinVertible (EURCV) de SG Forge est capitalisé à 65,75 millions d'euros, mais force est de constater que la catégorie est à la traîne.

D'ailleurs, le premier stablecoin euro reste de loin l'EURC de Circle, avec près de 305 millions de dollars de capitalisation, alors même que celui-ci est émis par une entreprise américaine.

Plus encore, rappelons que les stablecoins euros ne sont qu'une goutte d'eau face à l'ensemble de leur classe d'actifs, ceux-ci pesant moins de 0,26 % des plus de 313,23 milliards de dollars de capitalisation de tous les stablecoins.

Plus largement, c'est toute l'envolée des stablecoins en 2025, qui peut être remise en perspective.

Et pour cause, nous annoncions le dépassement symbolique des 300 milliards de dollars de capitalisation au mois de septembre et 4 mois plus tard, cette même capitalisation n'a progressé que de 4,4 %. De plus, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle représentent toujours 83 % de la capitalisation totale de la catégorie, montrant ainsi que les concurrents ont encore du mal à se faire une place.

Sur les nouveautés de 2025 identifiées par Stablewatch, seuls 5 actifs dépassent aujourd'hui les 500 millions de dollars de capitalisation, à savoir l'USD1, l'USDF, le RLUSD, le BFUSD et l'A7A5. L'USD1 arrive ainsi en tête, avec 4,48 milliards de dollars de capitalisation, lui permettant de se glisser à la 5e place du classement.

Alors que 2026 s'annonce plus compliquée que 2025, un nouveau bilan pourra être dressé à la fin de l'année pour voir qui aura su tirer son épingle du jeu, les outsiders, mais également ceux qui auront échoué.

Sources : X, CoinGecko

