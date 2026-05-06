Polygon lance les paiements privés en stablecoins — Comment ça marche ?

Désormais sur la blockchain Polygon (POL), il est possible d'effectuer des paiements privés en stablecoins. Comment fonctionne cette nouveauté qui permet une couche de confidentialité supplémentaire ?

Polygon déploie une nouvelle fonctionnalité de paiements privés

Si les blockchains publiques ont bon nombre d’avantages, elles sont, par définition, publiques. Cela signifie donc que chacun peut voir qui a envoyé quoi à qui, ainsi que les actifs détenus sur chaque adresse. Dès lors, cela peut poser des problèmes de confidentialité, qui peuvent notamment être résolus par des outils de mixage.

Néanmoins, nous avons vu avec les affaires Tornado Cash ou Samourai Wallet que ces outils sont parfois remis en cause par les autorités, au motif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. C’est là qu’intervient la dernière nouveauté de Polygon, qui permet à présent les paiements privés sur son wallet, au travers d’une collaboration avec Hinkal.

🧑‍🏫 Tout savoir sur l'écosystème Polygon (POL)

Cette fonctionnalité est désormais proposée pour les transferts de stablecoins sur le réseau Polygon, et cela répondrait notamment à une demande des acteurs institutionnels :

La confidentialité représente le principal obstacle entre les infrastructures blockchain et les besoins réels de la finance institutionnelle pour la gestion de volumes importants de stablecoins. Les banques, les trésoreries et les services de paiement bénéficient déjà de la confidentialité des infrastructures traditionnelles. Ils refusent de transférer leurs flux opérationnels vers un registre qui diffuse l'identité de chaque contrepartie et chaque montant à tous les observateurs du réseau. Nous avons désormais activé les fonctionnalités attendues par les institutions dans le portefeuille Polygon.

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Concrètement, les fonds transférés via cette nouvelle option passent désormais par un pool de transit sécurisé, tandis que la confidentialité des montants en jeu et des participants est protégée par des technologies de preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP). En outre, l’expéditeur et le destinataire ne sont plus liés par la blockchain :

Nouvelle fonctionnalité proposée par Polygon

Point important néanmoins, cette confidentialité l'est toutefois uniquement du point de vue d'un utilisateur externe, mais pas pour les autorités. En effet, un système de « Know your Transaction » (KYT) filtre les transactions suspectes :

La confidentialité signifie l'opacité vis-à-vis du marché, et non l'opacité vis-à-vis des autorités de réglementation.

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Au-delà de l'utilisateur grand public, cette nouveauté pourrait ainsi trouver des cas d'usage dans les paiements business to business, ou même pour une entreprise qui voudrait totalement tokeniser ses processus, à l'image du paiement des salaires.

En janvier dernier, nous revenions sur l'ambition de Polygon de devenir « une plateforme de paiement réglementée aux États-Unis ». Cette annonce s'inscrit donc dans ce sens, même s'il s'agit tout de même de souligner qu'une fois de plus, le processus implique de transmettre des données à un acteur américain.

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Source : Polygon

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